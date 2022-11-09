Как луч из глухой трясины, Киркоров надел лосины

Корреспондент KP.RU, увидев в Сети полуголого поп-короля, не смог промолчать и сочинил стихотворение Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ленте сплошная суровость,

Аж стынет в руках мобила.

Но тут появилась новость,

Которая всех затмила.

Как луч из глухой трясины,

Не в силах сдержать свой норов,

Киркоров надел лосины!..

Лосины надел Киркоров.

Скажите теперь, о, боги,

Как мне пережить всё это?

Всюду мерещатся ноги

В трусишках чёрного цвета.

С лицом напуганной псины

Визжу на весь дом, как боров:

- Киркоров надел лосины!

Лосины надел Киркоров.

Печально смотря на фото,

Скажу безо всякой фальши:

Во мне надломилось что-то…

Но надо как-то жить дальше.

Стоят за окном осины.

Доносится рёв моторов.

Киркоров надел лосины.

Лосины надел Киркоров.

В тарелке моей опята

И сыр в моём бутерброде,

Но есть не могу, ребята.

Интоксикация, вроде.

Как будто внутри токсины.

Полный живот мухоморов.

Киркоров надел лосины.

Лосины надел Киркоров.

Ну что я, какая цаца?

Закрою все эти фотки

И буду весь день держаться.

А вечером выпью водки.

И буду орать у Зины,

Напившись до помидоров:

- Киркоров надел лосины!

Лосины надел Киркоров!

Возможно, побью посуду.

Лягу на пол как в субботу.

А утром я всё забуду.

Ну и пойду на работу.