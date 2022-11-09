Самые красивые женщины-политики современности: от музы Берлускони до премьера Финляндии

Ева Кайли по праву можно назвать Афродитой мира политики. Фото: wikimedia.org

Более 60% россиян полагают, что женщинам следует активнее участвовать в политической жизни и лишь 29% респондентов уверены: политика - не женское дело. Чуть меньше половины опрошенных пророчат, что в ближайшие лет 10-20 пост президента России может занять женщина.

KP.RU представляет подборку самых красивых дам, не побоявшихся тяжелой политической доли, находящихся до сих пор у власти или недавно оставивших свой пост.

ГРЕЧЕСКАЯ ХОЛОСТЯЧКА

Ева Кайли по праву можно назвать Афродитой мира политики. Она не только самая красивая представительница национального парламента Греции, но и, пожалуй, сокровище Европарламента - с начала этого года Кайли заняла пост вице-председатель ЕП.

До того как заняться большой политикой, Ева делала карьеру на телевидение, была самым известным новостным диктором. Заслужила звание самой «сексуальной телеведущей».

Но в 2007 году победила на выборах в греческий парламент, став самым молодым его депутатом. В 2014-м начала свой путь в Европарламенте.

44-летняя гречанка до сих пор не замужем. Греческие СМИ называют ее самой красивой холостячкой Европарламента. Хотя Ева может похвастаться достойными ухажерами, среди которых евродепутаты и бизнесмены. Но свое сердце она отдала 34-летнему итальянцу Франческо Джорджи, советнику Европарламента по правам человека. В прошлом году политик родила от него дочку.

49-летняя Орли Леви-Абукасис долгое время гордо носила звание самой красивой женщины-политика Израиля. Фото: wikimedia.org

ИЗРАИЛЬСКАЯ СКАНДАЛИСТКА

49-летняя Орли Леви-Абукасис долгое время гордо носила звание самой красивой женщины-политика Израиля. Впрочем, несмотря на свой интересный возраст она продолжает сохранять это звание за собой.

После службы в ВВС Израиля Орли ударилась в модельный бизнес, сделав довольно успешную карьеру фотомодели. Не желая сопутствовать образу красотки-глупышки, Леви получила степень по юриспруденции, а затем забросила моделинг и ушла на телевидение.

В Кнессете Орли заседает с 2009 года. В 2018-м она возглавила либеральную партию «Гешер». За годы работы в парламенте Леви неоднократно становилась звездой политических скандалов: то сорвет заседание по утверждению бюджета и обзовет служащую «нахалкой», то сорвет внутрипартийные договоренности.

С 2020-го политик заняла кресло министра по делам развития и укрепления общин Израиля.

На досуге Орли пишет песни для рок-группы «Франкс», в которой солирует ее супруг.

Мария Розария (Мара) Карфанья начинала свой путь к креслу в итальянском парламенте с участия в конкурсе «Мисс Италия 1997». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ

Мария Розария (Мара) Карфанья начинала свой путь к креслу в итальянском парламенте с участия в конкурсе «Мисс Италия 1997». Заняв шестое место, Мара спустя много лет сказала: «Этот конкурс делает тебя женщиной, помогает повзрослеть. Стресс, желание победить, - это заставляет тебя понять, кто ты есть».

Иногда снимаясь для журналов, в том числе и мужских, Карфанья занялась карьерой телеведущей. Но довольно скоро занялась политикой, в 2006-м стала депутатом от партии Forza Italia.

Мара прославилась своими громкими инициативами, например, предложила объявить уличную проституцию преступлением, при котором надо штрафовать и клиента, и проститутку, а также яростно выступала в защиту геев.

С легкой руки Сильвио Берлускони Мару заподозрили в романе с бывшим премьером. На одной из премий политик заявил, будь он свободен, то женился бы на Карфанье. Комплимент категорически не понравился супруге Берлускони, поэтому Маре пришлось оправдываться: она назвала слова Сильвио «галантными и безобидными». Позднее репортеры прознали о звонках между экс-премьером и депутатом, уследив в них якобы сексуальные намеки. Маре пришлось судиться с несколькими СМИ и довольно успешно.

За 20-летнюю политическую карьеру Мара дважды садилась в министерское кресло - сначала министр равных возможностей, затем министра Юга и территориальной сплоченности. После ухода в отставку кабмина Марио Драги этим летом Карфанья решила поставить карьеру на паузу.

Одной из самых привлекательных и одновременно скандальных женщин в мировой политике является премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗВЕЗДА ВЕЧЕРИНОК

Одной из самых привлекательных и одновременно скандальных женщин в мировой политике является премьер-министр Финляндии Санна Марин. Поначалу ей восторгались как самым молодым главой правительства в мире - в 34 года.

Затем Санна добавила огня и стала активно сниматься для глянца. Ее снимки, подчас очень провокационные, мелькают на обложках модных журналов. Как-то Марин позировала в пиджаке на голое тело, тем самым вызвав бурю одобрения в скандинавских странах и не только.

Санна Марин славится, что является рьяной вегетарианкой, борцом за экологию и осознанное потребление. Она выросла в однополой семье. Свободное время 36-летняя премьер проводит на рок-фестивалях и с друзьями, устраивая подчас шумные вечеринки с танцами и алкоголем, за которые ей приходится извиняться и оправдываться.

Ушли со скандалом.

НОРВЕЖСКОЕ ПОРНО

Туве Лил Лёйте в конце 2000-х стала звездой Норвегии. К тому моменту девушка одержала победу на конкурсе красоты «Мисс Норвегия 2007» и получила степень политолога в университете. После этого Туве практически с подиума шагнула в большую политику, став лидером молодежного отделения партии «Правый прогресс».

Параллельно с этим она снималась в мужских журналах, часто попадая на обложки. К ней питал особые чувства владелец Playboy Хью Хефнер. Однопартийцы смирились и воспринимали «выходки» норвежской красавицы вполне спокойно, а вот избиратели оказались в замешательстве.

Но дальше молодежного крыла Туве не пошла. Переехала в Лос-Анджелес ради участия в реалити-шоу, где жила в доме с четырьмя шведскими моделями, ну а затем принялась активно сниматься в порно.

Николь Минетти настоящая секс-бомба Италии. Когда-то Николь была стоматологом самого Сильвио Берлускони. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЛЮБОВНИЦА СИЛЬВИО

Николь Минетти настоящая секс-бомба Италии. Когда-то Николь была стоматологом самого Сильвио Берлускони. И, видимо, во время одного из приемов бывший премьер-министр разглядел в дантисте истинного парламентария. И уже в 2010 году Минетти оказалась в итальянском парламенте, как член партии Берлускони. Пресса приписывала Николь страстный роман с премьером.

Но политическая карьера оказалась короткой - всего два года. В 2013-м итальянка оказалась в центре секс-скандала: ее в том числе заподозрили в организации секс-вечеринок на одной из вилл Берлускони. На нее даже состряпали дело о мошенничестве за время политической карьеры.

Сейчас Минетти продолжает будоражить публику: ведет соцсети, где публикует откровенные фото, и зарабатывает на порно-стримах.

СЕРБСКАЯ СОВЕТНИЦА

Советник министра иностранных дел Сербии Ванья Хадзович прославилась на весь мир в 2013 году, когда ее откровенные фотографии были опубликованы в сербском глянцевом журнале. Вокруг будущего дипломата разгорелся скандал, хотя за свою помощницу вступился сам глава МИД. Но дальше порицаний за смелые снимки дело не пошло. Впрочем, на этом дипломатическая карьера Хадзович и закончилась. Она не нашла себя ни в министерстве, ни в большой политике, хотя в юности Ванья занимала должность заместителя руководителя молодежного крыла Социалистической партии Сербии.

В 2020 году ее задержали в отеле с представителями черногорской преступной группировки.