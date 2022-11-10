Хамса вернулась в Новороссийск

Фото: Евгений ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Отмечать начало путины масштабным праздником начали несколько лет назад, и эта традиция быстро всем понравилась. Пандемия коронавируса, однако, прервала ее на целых два года. Возвращение фестиваля без натяжек можно назвать долгожданным…

Все оттенки хамсы

В ноябре в черноморском городе-герое царит настоящий культ этой маленькой рыбешки, которую в Европе называют анчоусом, а на наших берегах – хамсой. В каком виде ее только тут не встретишь: салаты, уха, тартар, роллы, шпроты, форшмак, барбекю, пицца, бургеры, сэндвичи и паэлья – вот далеко не полный список того, что здесь можно найти. А есть еще шкара – традиционное блюдо черноморских рыбаков и хамсичи – авторская вариация на тему перуанской кухни на местном материале. Всего 20 кубанских ресторанов представляют на фестивале свои эксклюзивные творческие находки. Шеф-повара охотно делятся секретами на мастер-классах и, конечно, все лучше один раз попробовать, чем сто раз прочитать.

Фото: Евгений ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Хамса здесь не только на столе. В ремесленном ряду тоже она: из дерева, металла, керамики. Есть даже вязанная – из шерсти и сваренная – из мыла. На главной сцене хозяин праздника – мэр Новороссийска Андрей Кравченко засаливает первый символический бочонок, а многочисленные гости едва могут оторваться от дегустаций и обсуждают собственные рецепты в рыбных рядах, где продают только что привезенный утренний улов. Все явно соскучились по этому празднику, который быстро стал не просто городской традицией, но и центром притяжения для туристов в этот далеко не курортный сезон.

Черноморская кухня

Новороссийск сегодня по праву претендует на звание одного из крупнейших центров российской гастрономии. И дело не только в хамсе. Город находится в эпицентре новой, бурно развивающейся кулинарной школы – черноморской кухни. По сути, это микс кавказских, средиземноморских и кубанских традиций, по-новому осмысленный местными шеф-поварами. Локальную ресторанную культуру активно поддерживают винодельческие предприятия, по числу и масштабу которых Новороссийск может считаться чемпионом России: такие имена, как Абрау-Дюрсо и Мысхако хорошо известны широким массам, а ведь есть еще несколько менее известных брендов.

Фото: Евгений ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Вполне логично, что в центре черноморской кухни находится рыба и морепродукты. И спрос на дары моря сегодня колоссальный. Особенно в разгар туристического сезона, когда через местные рестораны проходят без преувеличения сотни тысяч гостей. На Кубани уже давно освоили выращивание собственных устриц, мидий, а рыбная ловля и добыча других даров моря – традиционный промысел. Вопрос – в продвижении и популяризации черноморской кухни, и фестивали в этом деле – лучший способ показать товар лицом. Так что «Хамса фест», можно сказать, только тренировка перед масштабными событиями, которые ждут всех любителей хорошей кухни в будущем.

Неделя кухни и вина

Один из таких фестивалей пройдет будущей осенью. В региональном министерстве курортов сообщили, что в 2023 году Новороссийск и Геленджик примут крупный гастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя». Он пройдет на открытых городских площадках, туристы смогут свободно посещать концерты, экскурсии, гастрономические шоу и мастер-классы.

Вообще же каждый на Кубани проходят сотни ярких событий для туристов: фестивалей, концертов, выставок, форумов и конференций. Чтобы оставаться в курсе и легко ориентироваться в бурной жизни курортов Краснодарского края, следите за событийным календарем на региональном туристическом портале.