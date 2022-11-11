К зиме готовы

Котельная в Ровеньках капитально отремонтирована.

Перед началом отопительного сезона специалисты из ЛНР и других регионов России провели огромную подготовительную работу. Сложнее было готовить к зиме города, серьезно пострадавшие от обстрелов. В домах и зданиях приходилось восстанавливать тепловой контур: вставлять окна, менять кровлю. Кое-где эта работа еще продолжается. Например, в Стаханов недавно прибыла вторая партия оконных конструкций из Омской области. Эти окна будут устанавливать в многоквартирных домах. Причем менять спеклопакеты буду и в подъездах.

В Стаханов прибыла вторая партия оконных конструкций из Омской области. Фото: Администрация города Стаханова

- Все окна устанавливаются с соблюдением требований российских государственных стандартов. Предусмотрена полная отделка «под ключ», то есть будут отделаны внутренние и наружные откосы. Кроме того, для ускорения темпов работ по нашему поручению подрядные организации уже в ближайшие дни направят в Стаханов дополнительные бригады монтажников, - рассказал и. о. директора «Омскоблстройзаказчика» Егор Кирьяков.

Из регионов-шефов в ЛНР прибыло множество модульных котельных, которые установили в школах, детских садах и на других объектах. Эти модульные котельные помогут провести зиму в тепле и комфорте.

Воронежская область работает сразу в трех подшефных районах - Марковском, Меловском и Новопсковском. Благодаря помощи региона в них уже восстановлена инфраструктура на 104,8 млн рублей. Реализованы 16 проектов по восстановлению коммунальных объектов - от замены небольших участков водопровода до установки современных газовых котельных. Так, в Зориковской и Морозовской школах Меловского района капитально отремонтировали систему теплоснабжения. В Марковском районе - в детском саду «Колосок», Марковской и Лесополянской школах обновили котельное оборудование.

Специалисты управления «РубежноеТепло» предприятия «Луганскгаз» работают в Северодонецкой агломерации. В Лисичанске они планируют запустить централизованное отопление и водоснабжение к началу ноября. Специалисты занимаются восстановлением газоснабжения города. В некоторых районах газ уже подали в квартиры. Как отмечает и. о. главы администрации города Андрей Скорый, Лисичанск на 80% подготовлен к зиме. В планах до середины ноября обеспечить газом всех лисичан.

Для отопления домов 26 октября в Лисичанск привезли уголь. Он предназначен для жителей города, дома которых не подключены к центральному газоснабжению и имеют печное отопление. Для них предусмотрена компенсация на покупку угля - 25 тысяч рублей на одно домовладение на отопительный период. В городе уже зарегистрировали 200 заявлений, и люди начали получать денежные выплаты.

В Ровеньках капитально отремонтировали два крупных котла, а шесть единиц насосного оборудования полностью заменили.

- По городу у нас девять котельных, все уже функционируют в штатном режиме и поставляют теплоноситель до границ балансовой ответственности (к домам). Количество объектов жилфонда, получающих теплоноситель, - более 200, а учреждений социальной сферы - более 30. Сбоев в работе не обнаружено, аварийно-диспетчерские службы готовы к выполнению всех поставленных задач, - отчитался начальник Управления «Ровенькитепло» ГУП «Луганскгаз» Иван Букатин.

Владимир Костин

По словам начальника одной из луганских котельных Владимира Костина, началу отопительного сезона предшествовал очень напряженный «ремонтный период». На его котельной, например, было отремонтировано насосное оборудование, сделана ревизия запорной арматуры и подготовлены котлы.

Аварии случаются, но быстро устраняются

Все теплотрассы еще не заменены, и, учитывая их изношенность, случаются аварии. Коммунальщики оперативно ремонтируют прорывы. Помогают луганчанам командированные в ЛНР другие российские специалисты.

Как сообщили «КП» в «Луганскгазе», из-за аварии недавно была временно прекращена поставка тепла в более 100 домов. Это почти четыре процента от общего количества обслуживаемого предприятием жилфонда. Специалисты предприятия оперативно устранили поломку. Всего с начала отопительного сезона коммунальщикам пришлось ликвидировать более 240 порывов теплосети, большинство из которых были в Луганске и Алчевске. Кстати, в Алчевске устранять аварии местным ремонтникам помогают специалисты из Вологодской области.

Специалисты из Вологодской области совместно с коммунальщиками Алчевска проводят аварийные и наладочные работы. Фото: Минстрой и ЖКХ ЛНР

Цены по карману

Притом что объем работ на сетях огромный и затраты на их восстановление - колоссальные, в ЛНР смогли сохранить приемлемый уровень оплаты за услуги ЖКХ. Для жителей республики оплачивать «коммуналку» - не великая проблема. Ведь оплата за отопление составляет около 30 рублей за 1 кв. м отапливаемой площади. А за газ, в зависимости от объема потребления, в ЛНР платят 3 - 5 рублей за кубометр.

В это же время за отопление на Украине жителям приходится платить от 50 до 65 рублей за 1 кв. м (в перерасчете по курсу ЦБ РФ). А газ стоит от 13 до 22 рублей за кубометр, и это без учета его транспортировки. То есть украинцам газ и тепло обходится минимум в два-три раза дороже. При этом отопления сейчас в украинских городах практически нет. Люди с ужасом ждут приближающуюся зиму, от капризов которой киевская власть вряд ли сможет их спасти.

Помощь регионов-побратимов

Управлению «ЛуганскТепло» помогала Москва;

управлению «АлчевскТепло» - Вологодская область;

управлению «РовенькиТепло» - Коми;

управлению «ПервомайскТепло» - Калужская область;

управлению «АнтрацитТепло» - Ставропольский край.

СПРАВКА «КП»

Государственное унитарное предприятие «Луганскгаз» обеспечивает работу централизованного отопления в Луганске, Алчевске, Антраците, Ровеньках, Первомайске и в населенных пунктах Северодонецкой агломерации.

Сейчас в этих городах работают 200 котельных - 100% от запланированного числа. Теплоноситель подается более чем на 3000 объектов жилфонда ЛНР и на 430 объектов социальной сферы, культуры, здравоохранения и образования.