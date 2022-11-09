Минобороны сообщило об уничтожении в тылу 12 диверсионных групп

В боях сожжены десятки танков, бронетехники и машин ВСУ.

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков перечислил потери среди военнослужащих ВСУ за сутки: на Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ, который потерял более 60 военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении до 100 украинских военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком уничтожено свыше 80-ти украинских военнослужащих, на Николаево-Криворожском враг оставил 110 солдат.

В боях сожжены десятки танков, бронетехники и машин ВСУ.

«Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны», - отметил Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил, что силами ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки были поражены: 5 беспилотников, Ми-8, 25 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня «HIMARS», два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

332 - самолета

172 - вертолета

2470 - беспилотных летательных аппаратов

388 - зенитных ракетных комплексов

6482 - танка и других боевых бронированных машин

885 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3564 - орудия полевой артиллерии и миномета

7152 - единицы специальной военной автомобильной техники