В Донецкой Народной Республике сообщили о том, что начаты работы над проектом восстановления аэропорта в Мариуполе (на фото). Объект уже внесен в мастер-план развития города. По предварительным прогнозам, на восстановление понадобится два года.

Председатель правительства республики Виталий Хоценко отметил, что так как терминал аэропорта получил значительные повреждения в результате боевых действий, прежде всего нужно обследовать здание. Уже после этого будет понятно, можно ли его реконструировать. Если да, тогда начнутся работы по капитальному ремонту, если нет, то здание снесут, а на его месте построят новое.

- Кроме того, предстоит модернизировать взлетные полосы и восстановить все объекты инфраструктуры. Ведь весь комплекс пришел в запустение. Вложения потребуются основательные. Помимо полноценного восстановления аэропорта и его инфраструктуры, необходимо закупить современное оборудование, - отметил Хоценко.

Уже сейчас саперы завершили разминирование, а профильные специалисты приступили к планированию и проектированию.

- Они сделают все для того, чтобы пассажирам и сотрудникам аэропорта было комфортно и безопасно, - резюмировал председатель правительства республики.

Новая воздушная гавань Мариуполя будет использоваться как аэропорт двойного назначения. Взлетные полосы модернизируют таким образом, чтобы аэропорт мог принимать и гражданские, и военные суда.

Жители Мариуполя рады перспективе восстановления аэропорта, ведь это откроет новые возможности и упростит передвижение между Донбассом и другими регионами России.

Напомним, аэропорт в Мариуполе был закрыт летом 2014 года. Украинские спецслужбы использовали его как тайную тюрьму, которая известна под названием «библиотека». Она не значилась по документам, поэтому туда не имели доступа международные организации и правозащитники. Украинские боевики творили там все, что хотели, - незаконными и жестокими методами выбивались нужные показания, производились пытки над несогласными с украинским руководством. Нередко люди, попавшие туда, просто исчезали.