Выборы в Конгресс: «возвращения Трампа» не получилось, США продолжат поддерживать Украину

Обещанный многими аналитиками "красный республиканский шторм" по итогам выборов в Конгресс США не состоялся. Фото: REUTERS

Во второй вторник ноября многие американцы ждали «красный шторм» — сокрушительную победу оппозиционеров-республиканцев (с соответствующим партийным цветом). Их лидерство предвещали и социологические опросы, и объективная ситуация. Хозяин Белого дома, демократ Джо Байден, оказался не способен уберечь страну от экономических трудностей, а многомиллиардная «помощь Украине», которую спешит выделить пока ещё правящая Демпартия, не находит понимания у беднеющих избирателей.

Однако осенние выборы прошли далеко не так, как ожидалось. На момент написания текста их окончательный итог ещё не был известен, но общий вектор очевиден. Похоже, республиканцы с минимальным перевесом заполучили Палату Представителей США. Но вышестоящий Сенат в лучшем случае получится взять вничью, 50 мест из 50. А поскольку его спикером является вице-президент, соратница Байдена Камала Харрис, тот всё равно останется «синим» (фирменный цвет Демпартии).

Почему так происходит? Среди «реднеков» — глубинного американского народа, поддерживающего республиканцев, — популярно мнение о массовых фальсификациях. В пользу «синих», естественно. Например, на многих избиручастках в «зареспубликанских» районах Аризоны внезапно стали сбоить «машины для голосования» (автоматические сканеры бюллетеней), и кандидат-демократ столь же «внезапно» вырвался вперёд на 5%.

Далее, десятки миллионов человек проголосовали по почте (американские правила это допускают). Понятно, что такой механизм рассчитан лишь на кристально честных людей и уязвим для махинаций на всех этапах.

Многие сторонники республиканцев склонны верить в теорию о "массовых фальсификациях". Фото: REUTERS

Впрочем объяснять провал «кознями врага и украденными голосами» очень удобно. Но, думается, это не главная причина спада «красной волны». Великая старая партия (как уважительно называют республиканцев) смогла предложить избирателям весьма скромный набор лозунгов, основным из которых был «Спасём Америку! Кто угодно, кроме Байдена». Но вот как именно они собираются спасать Штаты — не очень понятно даже сторонникам.

По болезненному «украинскому вопросу» оппозиционеры не смогли консолидироваться. Кто-то, как конгрессменша Марджори Тейлор Грин из Айовы, скандировала на митингах: «Наша страна важнее! Ни цента Украине при республиканцах!». Однако даже в её собственной партии такую позицию разделяют далеко не все. Традиционные пайщики «красных» — оружейные гиганты, которые на этой войне хорошо зарабатывают. А один из триумфаторов гонки, сенатор-республиканец Марко Рубио, переизбравшийся во Флориде, в вопросах внешней политики мало отличается от демократов, так же, как они, призывая ужесточать антироссийские санкции.

Cенатор-республиканец Марко Рубио - сторонник ужесточения антироссийских санкций. Фото: REUTERS

В итоге получается патовая ситуация: и хозяин Белого дома не сможет проводить нужные законы, и республиканцы безвылазно сидят в «вашингтонском болоте» — для хоть каких-то действий нужно контролировать не одну, а обе палаты Конгресса. Впрочем, о главном можно не переживать: пакеты финансовой и военной помощи Киеву на 2023 год утверждены и никуда не денутся. Да и инаугурация нового состава парламента состоится лишь через два месяца — за это время старый «синий» состав может протащить через Капитолийский холм что угодно.

А вот главный проигравший понятен. Бывший президент Дональд Трамп рассматривал 8 ноября как «народный референдум о доверии», мечтая на гребне «красной активно» вернуться в Белый дом через два года. Разъезжал по стране, агитируя за кандидатов из числа своих приверженцев. Но почти никто из них не выиграл, и политические перспективы самого «неистового рыжего» становятся туманными.

Впрочем, для Москвы в какой-то мере затяжной внутриполитический кризис за океаном выгоден. Ведь чем больше «красные» и «синие» потратят на выяснение отношений, тем меньше энергии у них останется на какие-либо антироссийские шаги.

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