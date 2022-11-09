Наконец-то определились: владелец брендов Zara и Bershka рассказал, уходит ли компания из России

Магазины бренда Zara закрылись в России в марте 2022 г. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА»

Эпопея с уходом испанского холдинга Inditex из России оказалась даже более длинной и захватывающей, чем сериалы «Приостановка работы ИКЕА» и «Продажа ресторанов McDonald’s». Но и она постепенно подходит к концу.

А ведь Zara много лет была одной из самых популярных и раскрученных марок одежды в России. Этот бренд принадлежит испанской группе компаний Inditex, куда также входят Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius и Bershka. Все магазины холдинга (а их в нашей стране более 500, в российском сегменте компании работало около 10000 сотрудников) приостановили работу в начале весны.

В конце октября Inditex объявили о продаже своего российского бизнеса холдингу Daher Group (это ливанская компания, базирующаяся в ОАЭ). Daher - давние партнеры Inditex. И вот в СМИ замелькали сообщения о том, что Zara и другие бренды испанского холдинга вернутся в Россию не позже весны, но под другими названиями. Однако с уверенностью можно утверждать только то, что переименование коснется самих торговых точек. В своем сообщении о сделке Inditex подчеркивал, что «в помещениях разместятся магазины брендов, принадлежащих группе покупателей, не связанных с Inditex».

«Комсомольская правда» обратилась в испанский холдинг с просьбой уточнить, не будет ли продаваемая в магазинах Daher одежда переименованной продукцией «Зары» или репликами ее коллекций? На что мы получили официальный ответ: «Группа Daher будет вести бизнес в Российской Федерации со своими собственными брендами и коллекциями, которые не имеют ничего общего с Inditex».

Означает ли это, что российские модники и модницы должны попрощаться с товарами Zara навсегда? Возможно. Но с таким выводом спешить точно не стоит. «Если в будущем Inditex сочтет, что новые обстоятельства позволят вернуть бренды группы на этот рынок, у Inditex и группы Daher есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франшизе», - подчеркивают в сообщении на своем сайте представители Inditex.

ВСЕМ ДО ZARA!

Кроме того, возникает вопрос, а какими брендами одежды может торговать Daher Group? Этот вопрос «Комсомолка» направила в офис компании (ответа пока нет). Но о Daher известно как о компании, которая владеет сотнями торговых точек в странах Ближнего Востока и Северной Африки и работает с брендами Zara, Massimo Dutti, Max Mara, Sunglass Hut и другими по договорам франчайзинга (право использовать технологии ведения бизнеса известной компании и работать под ее торговой маркой).

О «собственных брендах» Daher Group до сих пор ничего не было слышно. В ливанской прессе еще в 2015 году мелькали заголовки «Ливанская семья стала миллиардерами, открыв магазины Zara» - это как раз про основателей компании, трех братьев Дахер. Может быть, Inditex все же поможет своим партнерам наполнить магазины товаром, который будет востребован у российских покупателей? И так ли уж нам важно, под каким брендом он будет продаваться?

Ну и последнее. Российские покупатели могут и сейчас совершенно свободно купить товары Zara. На официальном сайте заказать их не получится, а на популярных торговых площадках в интернете есть немало магазинов, где можно в два клика купить оригинальные вещи от любых торговых марок Inditex. Причем одежду бренда Zara Wildberries закупает за границей самостоятельно – об этом сообщала пресс-служба маркетплейса. То есть товары Zara продает здесь ООО «Вайлдберрис», а не какой-то сторонний магазин. Всего в каталоге на Wildberries уже более 20 тысяч наименований «заровских» товаров. И вряд ли в самой компании Inditex ничего не знают о столь массовой торговле их товарами в России.

Цены на товары Inditex на площадках российских маркетплейсов примерно на 20-30% выше, чем те, которые указаны на сайтах брендов (Zara.com и т. п.).