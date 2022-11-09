Конец света в 2050 году: полвека назад ЭВМ обрисовала будущее

Человечеству грозит вымирание, миру – полная разруха. Фото: Shutterstock

Британская газета Daily Star – бульварная, но и не самая фейковая в мире – напомнила о своеобразном юбилее: 50 лет назад стало известно, что в 2050 году человеческую цивилизацию ждет полный коллапс. То есть, в каком-то смысле, конец света. И наступит он отнюдь не в результате каких-нибудь природных катаклизмов - человечество само себе его и организует. И вымрет, в итоге.

Действительно, в 1972 году математики из Массачусетского технологического института (MIT), которыми руководил профессор Джерри Фостер (Jerry Foster) напророчили человечеству недоброе. А именно составили математическую модель – одну из первых в своем роде. В основу модели – по сути, компьютерной программы, получившей название «World1», энтузиасты положили имевшиеся на то время данные мирового социально-экономического развития. Программу загрузили в ЭВМ - электронно-вычислительную машину - так тогда называли компьютеры. Спустя несколько дней ЭВМ выдала результат - многометровую бумажную простыню – распечатку с точками. Точки складывались в кривые, которые демонстрировали то, как будут меняться с годами ключевые показатели.

Результаты моделирования 1972 года: они казались утопичными.

Кривые удручили математиков. Но не сильно напугали – о слишком уж отдаленных перспективах «шла речь».

Получалось, что в 2020 году начнет замедляться экономический рост, к 2030 его совсем не станет. Ощутимо сократиться численность людей. К 2050 году их может и вовсе не остаться. Меньше будет и еды, и природных ресурсов. Промышленное производство деградирует почти до уровня начала позапрошлого века.

- Где-то между 2040 и 2050 годами цивилизованная жизнь на Земле, в привычном понимании, закончится, - пугал Фостер, рассказывая о результатах моделирования.

Одно было отрадно: природа восстанавливалась.

Два года назад, расчеты, сулившие человечеству вымирание, попались на глаза Гайе Херрингтон (Gaya Herrington) - руководителю аналитического подразделения (Sustainability and Dynamic System Analysis) крупной международной аудиторской компании KPMG. Молодая женщина растревожилась - прогнозы, которые казались надуманными и утопическими почти полвека назад, ныне стали выглядеть более, чем правдоподобно. Мрачный фон создавали многочисленные экологические катастрофы, экономический, энергетический и продовольственные кризисы. Ныне ожесточенные санкции Запада, его многомиллиардные траты на поддержку боевых действий против России, содержание Украины, осложнение политической ситуации в Англии и США лишь усугубили опасения. Херрингтон подключила коллег-математиков, вместе они сначала перепроверили «предков», потом выполнили собственные расчеты, пользуясь уже своей программой World3.

Кривые упадка, вычерченные современным компьютером.

Фостер и его коллеги моделировали будущее, отталкиваясь от оформившихся в 1972 году тенденций. Исходили из того, что менять их никто не собирается. Человечество будет продолжать упорно «развивать экономику» - наращивать и наращивать производство в стремлении удовлетворять растущий спрос, не сильно заботясь о природе и не решая накапливающиеся в обществе социальные проблемы. Результат - плачевный. У Херрингтон получился такой же.

Сначала в KPMG просто запустили на современном компьютере модель своих предшественников (вариант, обозначенный на графиках BAU - бизнес как обычно). Результат – коллапс цивилизации. Главная причина – истощение природных ресурсов.

Далее математики представили будто бы ресурсов стало больше – разведали новые, стали добывать те, которые раньше не получалось. Дополнили модель (вариант BAU 2 - бизнес как обычно 2) новыми переменными, взяв в расчет показатели, которые отражали численность населения, коэффициенты рождаемости, смертность, промышленное производство, производство продуктов питания, услуги, запасы не возобновляемых ресурсов, темпы устойчивого загрязнения, благосостояние людей и экологический след – изменения в окружающей среде.

Результат все тот же – коллапс. Правда, главная причина его иная - чудовищное загрязнение окружающей среды.

Обе модели продемонстрировали: продолжая свою обычную деятельность, человечество неминуемо приходит к краху.

Из третьей модели (вариант СТ – комплексные технологии) следует: частично исправить ситуацию можно, если сильно модернизировать производство, выведя большинство предприятий на новый технологический уровень. Людей при этом меньше не станет, но грязи и прочего вреда от них заметно поубавится. Коллапса удастся избежать. Но уровень жизни все равно упадет из-за непомерных расходов на «промышленную реновацию».

Команда KPMG указывает и «светлый путь» (вариант SW - стабилизированный мир). Чтобы выйти на него нужны не только технологические инновации в глобальном масштабе, но и крупные вложения в образование и здравоохранение. Человечество было озаботилось своим будущем. По крайней мере, на словах. Еще в 2015 году Организация Объединенных Наций (ООН) определила 17 целей в области устойчивого развития, достижение которых должно преобразовать наш мир к лучшему. Но из-за войны, которую ведет Запад против России, благие намерения забыты.

Времени на то, чтобы одуматься у человечества почти не осталось. Нынешний 2022 год – переломный. Таким его считали и пророки из 1972 года, и их нынешние последователи.

КСТАТИ

Ньютон считал, что 2060 год станет критическим для человечества

Не конец света, но нечто страшное предрекал Исаак Ньютон – автор трех одноименных законов физики. Но «отпустил» человечеству чуть больше, чем ЭВМ. Дату –2060 год – он вычислил, расшифровывая Библию, на что ушло 50 лет. Рукописи с соответствующими расчетами были обнаружены в конце 2002 года среди неразобранного архива ученого, хранящегося в Еврейской национальной библиотеке в Иерусалиме. Физик исписал словами и формулами четыре с половиной тысячи страниц.

Вычисляя дату конца света, Исаак Ньютон умножал столбиком.

В логике неугомонного исследователя, которая легла в основу вычислений, его потомки до конца так и не разобрались. Но поняли, что тот нашел в Библии указания на определенные периоды времени. В одном из них – греховном и нечистом, по определению Ньютона, тот насчитал 1260 лет. Далее физик каким-то образом вычислил, что этот период начался в 800 году после Рождества Христова. Сложил одно с другим (800 +1260) и получил 2060 год. В пояснении написал, что в этот год разразится мировая война, потом наступит мор. Вмести они приведут к уничтожению значительной части человечества. Но после бедствий наступит царство Мессии. Когда конкретно – не уточнил. Или дату пока просто не нашли.

Ньютон с особым мистическим трепетом относился к Библии - изучал ее все жизнь. Считал, что в Священном писании зашифровано послание высших сил о будущем мира. Мечтал создать такую систему, которая позволяла бы использовать Библию для предсказания этого самого будущего. Но создал ли в итоге? Не исключено. Архив до конца так и не разобран.