Михаил Жванецкий: «Я не писатель, но я очень хороший не писатель»

Писатель Михаил Жванецкий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В книжку вошли как известные афоризмы Жванецкого: «Одно неловкое движение – и вы отец». Или: «Только в день рождения узнаешь, сколько в мире ненужных вещей». Так и те, что никогда публиковались.

- Остались рукописи, которые не были изданы по разным причинам, - говорит Наталья Жванецкая. – Какие-то тексты не были залитованы советской цензурой. При том, что Жванецкого всегда очень любила власть и начальники. Какие-то тексты он сам не публиковал, уж не знаю почему. Однако Михалыч (именно так по-домашнему Наталья называет своего мужа – Ред.) хранил всё и ничего не выбрасывал: рукописи, записочки, наброски… Он вообще с трудом расставался с вещами. Часть материала я уже перебрала, но бОльшая часть архивов не разобрана. Этой работы на годы. Пачки рукописей хранятся в коробках. И этих коробок - до потолка.

Вдова Жванецкого - Наталья. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Остался огромный архив, в нём договоры, какие-то бытовые бумаги, например, счета на оплату квартиры, иногда попадаются деньги в конвертах, про которые Михалыч забыл, фотографии, записки от зрителей. К нему было такое внимание и любовь публики, что надо иметь большую силу воли устоять перед соблазнами: к примеру, огромным количеством писем от поклонниц с адресами и телефонами. Одна поклонница написала письмо, которое заканчивалось так: «Муж от меня ушел, и я осталась только с вами»... Эта женщина имела в виду, что она регулярно смотрит передачу «Дежурный по стране», которую вел на телевидении Жванецкий. Но её фраза звучит совершенно в его стиле. Вообще все, что он писал, взято из жизни. Его тексты - почти документальные зарисовки. Я даже знаю многих героев его миниатюр…

Обложка издания.

Михаил Жванецкий ушёл из жизни два года назад – 6 ноября 2020. Так совпало, что презентация книжки «Тексты к размышлениям» пришлась на годовщину его памяти.

Вспомнить друга пришли в библиотеку им. Тургенева: Михаил Швыдкой, Юрий Норштейн, Михаил Мишин, Юрий Рост, Кира Прошутинская...

Кира Александровна рассказала, как однажды Жванецкий, желая сказать ей приятно, назвал ее женщиной… «с довоенной доброжелательностью». Что её обидело, поскольку родилась она после войны.

Кира Прошутинская вспомнила как Жванецкий назвал её женщиной «с довоенной доброжелательностью». Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Он писал для женщин и ради женщин. Я помню, как он познакомился с Наташей, своей будущей женой, как он был в нее влюблён, ещё не зная, что полюбил, - вспомнила Прошутинская. – Я его спросила тогда, кем он себя считает: Карениным или Вронским? Жванецкий на секунду задумался: «Я был Вронским, а стал Карениным». Он очень любил Наташу, ревновал ее (жена моложе на 32 года – Ред.)…

Прошутинская и её бывший муж Анатолий Малкин создавали телепередачу «Дежурный по стране». Передача выходила в течение 17 лет. Жванецкий отвечал на вопросы из зала. «Он отвечал так просто и так понятно на вопросы, которые волновали всех». И был единственным ведущим, кто по собственной воле отказался от эфира. Это было в конце 2019 года, когда Михаил Михайлович уже болел.

Нонна Гришаева с одесским выговором читала тексты Жванецкого. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

«Миши нет, а книжка есть. Он бы этому порадовался, - сказал журналист Юрий Рост. - Миша очень хотел быть знаменитый и был им. Он больше всего уважал себя и собственное мнение, хотя всегда был в нём не уверен. Он не был юмористом. Но и стеснялся называть себя писателем. Хотя, безусловно, он был писателем. Жванецкий – это жанр. Он болезненно относился к тому, что его не печатали. Всё что он написал, он написал про себя».

Режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн назвал Жванецкого «отдельным видом» и выдающимся писателем, способным из двух слов создать невероятные смыслы. Из текстов Жванецкого легко составляются японские хокку. Михаил Мишин придумал Жванецкому определение - «шаровая молния нашего юмора»: Жванецкий искрил до самого конца.

Юрий Норштейн сказал о Жванецком, что он выдающийся писатель, способный из двух слов создать невероятные смыслы. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Михаил Швыдкой заметил: очень символично, что презентация книжки проходит именно в библиотеке, а не в Доме актёра и не в Театре эстрады. Тут кругом на стенах портреты великих русских писателей. «Для Миши важно, чтобы мы чтили его как писателя. У него была узнаваемость и публичность, как у большого артиста, при этом он блистательно владел словом», - сказал Швыдкой.

«Я не писатель, но я очень хороший не писатель», - сказал сам о себе Жванецкий.

- В таком случае, давайте повесим Жванецкого в библиотеке. И скажем, что он писатель, - в стиле Михаила Михайловича предложил директор библиотеки им. Тургенева Ромуальд Крылов-Иодко.

Теперь в портретной галерее библиотеки есть портрет Михаила Жванецкого.