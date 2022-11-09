Новый доклад Центробанка: Что будет с ценами, курсом рубля, ставками по вкладам и кредитам

В этом году наша валюта ведет себя неожиданно крепко. Во все предыдущие кризисы рубль активно дешевел по отношению к доллару и евро. Фото: Shutterstock

Центробанк опубликовал доклад о денежно-кредитной политике. В целом он, как говорят эксперты, умеренно позитивный. Во-первых, потому что ситуация в России не такая плохая, как мы думали весной. Во-вторых, больших проблем не стоит ждать и в будущем — экономика неплохо подстраивается под новые реалии. Вот несколько главных мыслей из доклада, которые сильнее всего отразятся на наших кошельках.

1. Инфляция будет замедляться

Главная цель денежно-кредитной политики — сделать инфляцию низкой и предсказуемой на долгие годы. Центробанк давно метит в 4% годовых, и от своих идеалов не отказывается. Как считают в ЦБ, инфляция в следующем году составит 5 — 7% годовых, а в 2024-м опустится до искомых 4%. На рост цен влияют многие факторы, поэтому прогноз, естественно, приблизительный. Главная причина снижения инфляции — сберегательное поведение населения. В условиях неопределенности потребители выжидают. Предпочитают копить деньги, а не тратить. Это играет на руку ЦБ, снижая инфляцию.

2. Ставки по вкладам и кредитам не изменятся

Один из главных инструментов, который влияет на инфляцию, - ключевая ставка. Она сейчас составляет 7,5% годовых. И в ближайшее время вряд ли изменится. В ЦБ планируют оставить ее на этом уровне примерно на год. Пока ситуация с ценами полностью не устаканится. Правда, Центробанк в любом случае будет держать руку на пульсе. Если вдруг произойдет что-то экстраординарное, ЦБ оперативно среагирует. Как это было, например, в конце февраля этого года, когда ставку резко повысили более чем вдвое — до 20% годовых. А потом снижали, в том числе на внеочередных заседаниях совета директоров. Отсюда вывод — ставки по вкладам и кредитам, которые во многом зависят от ключевой ставки, меняться сильно не будут. Все будет зависеть больше конкуренции между банками.

3. Рубль должен ослабеть

В этом году наша валюта ведет себя неожиданно крепко. Во все предыдущие кризисы рубль активно дешевел по отношению к доллару и евро. Но сейчас ситуация обратная. Курс нашей валюты сейчас определяется как соотношение экспорта и импорта. Чем больше мы продаем за рубеж и чем дороже стоят сырьевые товары на глобальных биржах, тем больше мы получаем долларов. И тем ниже их курс внутри страны, потому что экспортеры продают валютную выручку на бирже, чтобы получить рубли и расплатиться ими с государством, контрагентами и сотрудниками. Раньше это предложение встречало спрос со стороны импортеров, активно завозивших товары из-за рубежа, туристов, выезжавших в отпуск, и спекулянтов, игравших в обе стороны. Но в этом году ситуация вошла в дисбаланс. Поставить что-то из-за рубежа стало сложно. В итоге спрос на доллары упал. Котировки американской валюты опустились на 20%.

Как считают в ЦБ, такое положение вещей скоро изменится. Во-первых, объемы нашего экспорта будут постепенно снижаться из-за санкций Евросоюза. Во-вторых, цены на сырье на мировом рынке будут падать из-за глобальной рецессии, которая приведет к снижению спроса. И в-третьих, импорт будет расти. Компании находят альтернативные пути доставки необходимых товаров. Это создает спрос на валюту. Совокупность этих факторов должна привести к снижению сальдо торгового баланса (то есть, разницы между экспортными доходами и расходами на импорт). А это приведет к постепенному ослаблению нашей валюты. До какого уровня, сказать сложно. К примеру, в Минэкономразвития считают, что в следующем году средний курс доллара в России составит 68,3 рубля.