Президент указом утвердил официальный перечень традиционных ценностей российского общества. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимир Путин подписал указ «О сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей». Документ нас заинтересовал, потому что конкретно перечисляет те вещи, которые раньше оставались довольно размытыми. Ну подразумевалось, что все всё и так понимают.

Но традиционные ценности в последнее время упоминают слишком часто, чтобы за ними не стояло ничего определенного. И вот президент закрыл этот пробел.

Мы собрали самые важные места указа главы страны:

ВОПРОС НАЦБЕЗОПАСНОСТИ

В самом начале Путин уточняет, что сохранение традиционных ценностей – это часть стратегического планирования и национальной безопасности. А юридическую основу создает сама конституция.

Российский лидер дал теме высший приоритет.

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

ЦЕННОСТИ – ЭТО ЧТО?

Для определения традиционных ценностей взята довольно расплывчатая формулировка: «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение, передаваемые от поколения к поколению, нашедшие свои уникальные проявления в развитии многонационального народа России".

КОНКРЕТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

И вот, что теперь официально считается традиционными ценностями:

1. Жизнь.

2. Достоинство.

3. Права и свободы человека.

4. Патриотизм.

5. Гражданственность.

6. Служение отечеству и ответственность за его судьбу.

7. Высокие нравственные идеалы.

8. Крепкая семья.

9. Созидательный труд.

10. Приоритет духовного над материальным.

11. Гуманизм.

12. Милосердие.

13. Справедливость.

14. Коллективизм.

15. Взаимопомощь и взаимоуважение.

16. Историческая память и преемственность поколений.

17. Единство народов России.

ВОПРОС ВЕРЫ

Путин официально закрепил, что у православия «особая роль» в формировании традиционных ценностей. Хотя в указе признается вклад всех основных религий страны: христианства, ислама, буддизма, иудаизма и «других религий».

ГДЕ ЭТО ВАЖНО

В первую очередь на традиционные ценности должны оглядываться в образовании, работе с молодежью, культуре, науке, межнациональных отношениях, СМИ и в международном сотрудничестве.

КТО УГРОЖАЕТ?

В указе перечислено, что угрожает нашим традиционным ценностям:

- Террористы.

- «Отдельные» СМИ

- США и другие недружественные страны.

- Транснациональные корпорации.

И КАК?

Документ объясняет, как страны, корпорации и прочие угрозы могут повредить нашим традиционным ценностям. Если коротко, то они своими ценностями начинают замещать наши. Отсюда появляется эгоизм, чувство вседозволенности, пропаганда нетрадиционных отношений и «отрицание позитивного вклада России в мировую историю».

КАК ОТВЕТИМ МЫ?

Ну и в конце указа перечисляются конкретные меры, что надо делать для защиты ценностей. Вот основные шаги:

- Все реформы образования, науки или СМИ должны проводиться с учетом «сохранения и укрепления ценностей».

- Документы стратегического планирования надо подправить, чтобы они (если это не было сделано раньше) больше внимания уделяли защите традиционных ценностей.

- В первую очередь государство будет поддерживать те образовательные и культурные проекты, которые пропагандируют традиционные ценности.

- Улучшение научных институтов для борьбы с переписыванием истории.

- Правоохранители должны активнее пресекать «деструктивную идеологию».

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