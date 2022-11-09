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Политика9 ноября 2022 16:55

Владимир Путин впервые утвердил в России 17 традиционных ценностей. Что в них входит

От традиционных ценностей России теперь официально зависит наша национальная безопасность
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Президент указом утвердил официальный перечень традиционных ценностей российского общества.

Президент указом утвердил официальный перечень традиционных ценностей российского общества.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимир Путин подписал указ «О сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей». Документ нас заинтересовал, потому что конкретно перечисляет те вещи, которые раньше оставались довольно размытыми. Ну подразумевалось, что все всё и так понимают.

Но традиционные ценности в последнее время упоминают слишком часто, чтобы за ними не стояло ничего определенного. И вот президент закрыл этот пробел.

Мы собрали самые важные места указа главы страны:

ВОПРОС НАЦБЕЗОПАСНОСТИ

В самом начале Путин уточняет, что сохранение традиционных ценностей – это часть стратегического планирования и национальной безопасности. А юридическую основу создает сама конституция.

Российский лидер дал теме высший приоритет.

Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

ЦЕННОСТИ – ЭТО ЧТО?

Для определения традиционных ценностей взята довольно расплывчатая формулировка: «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение, передаваемые от поколения к поколению, нашедшие свои уникальные проявления в развитии многонационального народа России".

КОНКРЕТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

И вот, что теперь официально считается традиционными ценностями:

1. Жизнь.

2. Достоинство.

3. Права и свободы человека.

4. Патриотизм.

5. Гражданственность.

6. Служение отечеству и ответственность за его судьбу.

7. Высокие нравственные идеалы.

8. Крепкая семья.

9. Созидательный труд.

10. Приоритет духовного над материальным.

11. Гуманизм.

12. Милосердие.

13. Справедливость.

14. Коллективизм.

15. Взаимопомощь и взаимоуважение.

16. Историческая память и преемственность поколений.

17. Единство народов России.

ВОПРОС ВЕРЫ

Путин официально закрепил, что у православия «особая роль» в формировании традиционных ценностей. Хотя в указе признается вклад всех основных религий страны: христианства, ислама, буддизма, иудаизма и «других религий».

ГДЕ ЭТО ВАЖНО

В первую очередь на традиционные ценности должны оглядываться в образовании, работе с молодежью, культуре, науке, межнациональных отношениях, СМИ и в международном сотрудничестве.

КТО УГРОЖАЕТ?

В указе перечислено, что угрожает нашим традиционным ценностям:

- Террористы.

- «Отдельные» СМИ

- США и другие недружественные страны.

- Транснациональные корпорации.

И КАК?

Документ объясняет, как страны, корпорации и прочие угрозы могут повредить нашим традиционным ценностям. Если коротко, то они своими ценностями начинают замещать наши. Отсюда появляется эгоизм, чувство вседозволенности, пропаганда нетрадиционных отношений и «отрицание позитивного вклада России в мировую историю».

КАК ОТВЕТИМ МЫ?

Ну и в конце указа перечисляются конкретные меры, что надо делать для защиты ценностей. Вот основные шаги:

- Все реформы образования, науки или СМИ должны проводиться с учетом «сохранения и укрепления ценностей».

- Документы стратегического планирования надо подправить, чтобы они (если это не было сделано раньше) больше внимания уделяли защите традиционных ценностей.

- В первую очередь государство будет поддерживать те образовательные и культурные проекты, которые пропагандируют традиционные ценности.

- Улучшение научных институтов для борьбы с переписыванием истории.

- Правоохранители должны активнее пресекать «деструктивную идеологию».

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