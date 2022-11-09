Ушедший из Comedy Club Гарик Харламов подал сигнал из санатория. Вместо шоумена в эфир поставили концерт Андрея Бебуришвили

Комика Андрея Бебуришвили, который якобы пришел на смену Харламову, начали заваливать хейтом. Фото: YouTube

Как уже писала KP.RU, Гарик Харламов — один из самых древних участников Comedy Club — покинул шоу. Скорее всего, это временная мера и вынужденная пауза, но новость буквально взбудоражила общественность. А у некоторых даже вызвала оторопь. Комика Андрея Бебуришвили, который якобы пришел на смену Харламову, начали заваливать хейтом — мол, ты по что ветерана без работы оставил в такое нелегкое время?

Смущенный таким вниманием Гарик даже вынужден был оправдываться в соцсетях и просил «любить Бебура», потому что «он хороший». Однако и это не подействовало. Тогда Харламов решил обстебать нелепый резонанс.

— Друзья, всем, кто переживал, где я, скажу — в санатории, — написал шоумен в соцсетях. — Как говорится, первая неделя на пенсии. Сейчас пойду на процедуры. Так что все хорошо!

Оправдываться по-настоящему начал и сам Бебуришвили.

— Ребята, я не разделяю ваших переживаний, по поводу того, что Харламов больше не ведет «Камеди», — написал он в свою очередь. — И я никого не подсиживал, мы с Гариком хорошие друзья, считаю, что не стоит смешивать работу и дружбу. Каждый должен быть на своем месте.

В это время продюсеры Comedy Club решили воспользоваться ситуацией и креативно прорекламировать концерт Андрея Бебуришвили, который поставили в сетку вместо нового выпуска Comedy Club.

Все топовые резиденты клуба — Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, группа USB — а также новички записали десятисекундные обращения, которые канал ТНТ смонтировал в ролик «официальное обращение» с общим смыслом: «без Гарика я участвовать в Камеди клаб не буду».

В финале видео появляется зловещий Андрей Бебуришвили, который объявляет, что он, наоборот, будет — и предлагает зрителю посмотреть его сольный концерт вместо Comedy Club в пятницу в 21.00.

Самое интересное, что замена, похоже, и правда экстренная, потому что до сих пор на официальном сайте ТНТ в пятницу в вечернем слоте значится именно новый выпуск Comedy Club. Но тот факт, что ролик разместил в соцсетях именно Гарик Харламов, наводит на мысли, что, скорее всего, это несложная трехходовочка с раскруткой стендап-концерта Бебуришвили, который был снят довольно давно.