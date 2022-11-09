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Звезды9 ноября 2022 18:15

Ушедший из Comedy Club Гарик Харламов подал сигнал из санатория. Вместо шоумена в эфир поставили концерт Андрея Бебуришвили

Многоходовая комбинация пиарщиков или череда совпадений — вот в чем вопрос
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Комика Андрея Бебуришвили, который якобы пришел на смену Харламову, начали заваливать хейтом.

Комика Андрея Бебуришвили, который якобы пришел на смену Харламову, начали заваливать хейтом.

Фото: YouTube

Как уже писала KP.RU, Гарик Харламов — один из самых древних участников Comedy Club — покинул шоу. Скорее всего, это временная мера и вынужденная пауза, но новость буквально взбудоражила общественность. А у некоторых даже вызвала оторопь. Комика Андрея Бебуришвили, который якобы пришел на смену Харламову, начали заваливать хейтом — мол, ты по что ветерана без работы оставил в такое нелегкое время?

Смущенный таким вниманием Гарик даже вынужден был оправдываться в соцсетях и просил «любить Бебура», потому что «он хороший». Однако и это не подействовало. Тогда Харламов решил обстебать нелепый резонанс.

— Друзья, всем, кто переживал, где я, скажу — в санатории, — написал шоумен в соцсетях. — Как говорится, первая неделя на пенсии. Сейчас пойду на процедуры. Так что все хорошо!

Оправдываться по-настоящему начал и сам Бебуришвили.

— Ребята, я не разделяю ваших переживаний, по поводу того, что Харламов больше не ведет «Камеди», — написал он в свою очередь. — И я никого не подсиживал, мы с Гариком хорошие друзья, считаю, что не стоит смешивать работу и дружбу. Каждый должен быть на своем месте.

В это время продюсеры Comedy Club решили воспользоваться ситуацией и креативно прорекламировать концерт Андрея Бебуришвили, который поставили в сетку вместо нового выпуска Comedy Club.

Все топовые резиденты клуба — Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, группа USB — а также новички записали десятисекундные обращения, которые канал ТНТ смонтировал в ролик «официальное обращение» с общим смыслом: «без Гарика я участвовать в Камеди клаб не буду».

В финале видео появляется зловещий Андрей Бебуришвили, который объявляет, что он, наоборот, будет — и предлагает зрителю посмотреть его сольный концерт вместо Comedy Club в пятницу в 21.00.

Самое интересное, что замена, похоже, и правда экстренная, потому что до сих пор на официальном сайте ТНТ в пятницу в вечернем слоте значится именно новый выпуск Comedy Club. Но тот факт, что ролик разместил в соцсетях именно Гарик Харламов, наводит на мысли, что, скорее всего, это несложная трехходовочка с раскруткой стендап-концерта Бебуришвили, который был снят довольно давно.

Шоу-бизнесЗвезды: скандал