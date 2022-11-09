«Комфорт развращает мужика»: Алексей Чадов – о сюрпризах на «Факторе страха», воспитании сына и завершении актерской карьеры

Алексей Чадов стал ведущим нового сезона шоу "Фактор страха" на СТС. Фото: пресс-служба СТС.

«Отечественные звёзды встретились на Алтае, чтобы столкнуться со своими страхами и попробовать пройти через множество непредвиденных и опасных испытаний» - звучит как начало захватывающего шоу. Да так и есть: компания «ВайТ Медиа» начала съёмки легендарного шоу «Фактор страха», премьера которого состоится в новом сезоне СТС.

Знаменитостей будут бросать с высоты, кормить всякой противной живностью и запугивать самыми негуманными способами. Участники одного из выпусков - Мария Погребняк и Милана Тюльпанова, блогеры Аня Ищук и Дима Ларионов, Пухляш Дима Красилов и Лена Борщева, Рэпер ST с супругой телеведущей Ассоль – в этом году впервые проходят испытания в парах, где один расплачивается за промахи другого. Кто справляется лучше остальных, и какие ЧП случаются на площадке, «Комсомольская правда» спросила у ведущего шоу Алексея Чадова. Но разговор о страхах оказался куда шире.

КОКТЕЙЛЬ ИЗ МЕРЗКИХ ГАДОВ

- Алексей, кто из участников стал для вас открытием? И кстати, подтвердилась ли распространенная теория, что женщины сильнее и выносливее мужчин?

- Выводы делать рано, сняли пока всего три программы. Но я искренне восхищён нашими девушками. Приезжают молодые хрупкие девчонки, казалось бы, совершенно не приспособленные к этому крутому сезону. А выступают порой лучше мужчин. Характер есть! Все-таки правильно говорят про коня на скаку и горящую избу.

Например, Ассоль, дабы спасти своего мужа ST (рэпер, настоящее имя Александр Степанов. – Ред.) от питья коктейля со всякими мерзкими гадами, сотворила чудеса на площадке – вся группа была в восторге. В испытании на меткость она попала в цель три раза из четырех, хотя ничем подобным раньше не занималась. В итоге муж выпил всего один коктейль с этой гадостью. И для него, кстати, это был действительно риск и экстрим: ST получил белковый удар, врачам пришлось делать ему укол. А выпей он четыре стакана, это стало бы серьезной проблемой.

В этом сезоне участники впервые выступают в парах. Фото: пресс-служба СТС.

- И часто у вас такие нештатные ситуации?

- Тьфу-тьфу-тьфу, пока всё в порядке. Единственное, что мы во многом зависим от погоды, и пару раз испытания пришлось переносить из-за сильного ветра до 40 м/с. Приезжаем на площадку, а нашу конструкцию на высоте носит в разные стороны: в таких условиях, конечно, съемки невозможны.

- А что творится за кадром: истерики, слёзы, попытки сбежать..?

- Пока таких попыток не было. С мужиками понятно: это так называемая проверка на пацана, хочешь-не хочешь, а надо продолжать. А вот девушки вроде как могли бы и отказаться. Но нет: они бьются до конца. Были и слёзы, и срывы – вы всё увидите. Этот сезон действительно захватывающий, зрителям повезло. Я хоть и проживаю его на площадке, но буду смотреть каждую передачу. Тем более, что снимаем на уникальной земле: Алтай – это место космического масштаба, энергетика невероятная. И в кадре всё это передается.

«ОДНАЖДЫ БЫЛО ПО-НАСТОЩЕМУ ЖУТКО…»

- Обычно ведущие шоу всегда в сторонке – стоят себе красиво чистенькие и отутюженные. Но вам пришлось поднапрячься, спрыгнув с высоты 42 метра. Было страшно?

- 47 метров, если быть точным. Страха не было, так, дискомфорт. У меня в принципе на высоте никогда не тряслись ноги, мне не было сложно собраться. Просто воздух - не моя стихия, в отличие, например, от воды и земли. Я не очень люблю летать, находиться в подвешенном состоянии. Но если решился, то уже готов ко всему.

Помню, как будучи помладше, лет 25-26, я дважды участвовал в «Больших гонках». Мы там, кстати, всегда побеждали. Испытания были непростые, например, бой с быком – настоящий экстрим. Поэтому сейчас я хорошо понимаю ребят, которые приезжают на «Фактор страха». Испытать себя бывает очень полезно, особенно мужчинам.

Испытания на высоте - точно не для слабонервных. Фото: пресс-служба СТС.

- А какие страхи у Алексея Чадова? Только честно.

- Я переживаю только за своих близких, других страхов глобального масштаба не припомню. Стараюсь не бояться быть смелым по жизни. Хотя помню один эпизод на съемках «Своей войны» - моего режиссерского дебюта, когда было по-настоящему жутко. Мы находились в катакомбах, где добывают специальную строительную породу. Там такие шахты глубокие под землей – настоящие лабиринты, где многие терялись и пропадали насовсем. И вот я как-то забрался туда далеко с фонариком и оказался совсем один. Полная темнота, сырость, холод. Когда наступает абсолютная тишина, и ты понимаешь, что не слышишь голосов группы… Небольшой мандраж, честно говоря, был. Находиться в кромешной тьме под землей – это дико некомфортно.

«КОМФОРТ РАЗВРАЩАЕТ МУЖИКА»

- А еще говорят, что у актеров работа непыльная. Вышел, покривлялся, получил кучу денег…

- Это глубокое заблуждение, хотя так думают даже некоторые из моих родственников. Артист – это не просто рассказать пару анекдотов, выпить чайку и поехать домой. Ты находишься в постоянном эмоциональном напряжении, твоя нервная система все 12 часов пашет по максимуму. Конечно, если не халтуришь и не работаешь на штампах. При этом ты публичная личность: всегда и для всех должен быть «фреш» и «френдли». Поверьте, не каждый может выдержать такой режим.

Я уж не говорю про трюки, климатические условия – лето снимаем глубокой осенью, а по жаре в тулупе бегаем с автоматом. В современном технологичном кино нужно всегда быть в хорошей физической форме. Чего далеко ходить. На съемках «Аванпоста» нам выдали довольно серьезную амуницию – этакие костюмы будущего. И когда мы с напарником Петром Федоровым отрабатывали сцену финального боя - в тяжелом костюме, перчатках, это оказалось покруче профессиональной тренировки. Я вам больше скажу. Когда на съемках «Молота» мы шесть дней бились на ринге, мой соперник - профессиональный боец ММА Мелвин Манхуф сказал так: «У меня ничего сложнее этих съемок не было. Я на бой выхожу три раза по 5 минут. А здесь шесть больших смен с перерывом на обед». Даже он выматывался!

Алексей Чадов и генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева. Фото: пресс-служба СТС.

- А у вас какие съемки были самыми сложными? Может, первые?

- Да, я повзрослел, когда 20 лет назад попал на съемки фильма «Война» к Алексею Балабанову. Горы, куча всяких трюков – и я, зеленый мальчишка, который всего боится. Этот фильм стал для меня одним большим «Фактором страха» длиною в месяц. Зато вышел я оттуда совсем другим человеком. Комфорт, как говорил Балабанов, развращает. Мужика так точно.

- Вы и сына так воспитываете (Федору Чадову 8 лет. – Ред.)?

- Да, конечно. Я с малых лет приобщаю его к спорту, к физическим нагрузкам. Он у меня ходил на борьбу в специальную группу: в таком суровом мужском коллективе через боевые искусства оттачивается характер. Я за физические нагрузки для ребенка, но без лишнего риска. У меня, например, есть товарищ, который маленького ребенка учит кататься на мотоцикле. Да что далеко ходить, Пашка Прилучный: у него дети гоняют на мотиках. Я на такое, наверное, не осмелюсь. Хотя на квадроцикле сын ездит.

ХОЧЕШЬ ПОХУДЕТЬ - РУЛИ

- В вашей жизни много экстрима?

- О да, экстремальных ситуаций хватает. Даже жизнь в Москве – уже экстрим. Сейчас на съемках я не вожу машину – и сразу набираю вес. А в Москве я худой, потому что провожу за рулем по 3-4 часа в день. Живу за городом, и доехать из точки А в точку Б – полтора часа дикого напряжения на дороге. И хотя это происходит на автомате, нервная система всё равно в деле.

В работе тоже масса стрессов, особенно когда ты не актер, а режиссер или продюсер. На съемках «Своей войны» задачи порой стояли ну просто неразрешимые. Это дикая ответственность, большие деньги, съемочная группа под 100 человек – тут нужна была очень мощная концентрация.

- И зачем все эти проблемы, если вы востребованный актер? Зачем вообще артисту идти в режиссёры?

- У каждого свои причины, но для меня это естественный перекресток судьбы. Я всегда мечтал создавать что-то своё, мне нравится быть начальником своего творческого производства. Когда ты фильм придумал, написал и снял – это гораздо интереснее, чем быть просто приглашенной звездой. Я сыграл более, чем в 70 фильмах: мне казалось, я всё понимаю и знаю, как нужно играть. Но когда ты режиссер, открываются какие-то совсем другие глубины. Все зрелые артисты класса А в том же Голливуде продюсируют: Сильвестр Сталлоне, Клинт Иствуд, Брэдли Купер. Это естественное желание расти дальше.

- Во избежание слухов: сниматься вы продолжите? Не пересядете насовсем в режиссерское кресло?

- Конечно, продолжу. Я так люблю свою профессию, что уйти из неё просто невозможно, - это моя жизнь. Но сейчас я могу позволить себе сниматься только в тех фильмах и проектах, в которых хочется бежать на площадку.