В Северодонецке во всех домах будет свет

Энергетики восстановили подстанцию и шесть километров линий электропередачи, которые были повреждены в результате боевых действий. Около месяца понадобилось на восстановление линии, питающей Северодонецк, ремонтными работами занимались российские специалисты. Сейчас около 40% объектов с электроэнергией.

- Для питания города мы восстанавливаем еще одну линию, чтобы запитать одну из подстанций и дальше подавать электроэнергию абонентам. Сейчас еще не хватает мощности. Город разделен. Одну подстанцию мы восстановили, и еще одна осталась, подключим ее, и у нас будет хватать мощности на всех потребителей, - рассказал генеральный директор государственного унитарного предприятия «Республиканская сетевая компания» Борис Рыжилов.

Борис Рыжилов

После того как подстанция получит электроэнергию, дефицита мощности не будет - продолжатся работы по подаче электроэнергии потребителям. Но для того чтобы запитать подстанцию, необходимо еще разминировать некоторые участки, чтобы техника могла безопасно проехать и работать.

- Сложность состоит в том, что возле каждого дома украинские военные вырывали окопы и повреждали кабели. На одном кабеле у нас зачастую от двух до четырех повреждений, поэтому приходится еще восстанавливать эти кабельные линии, - пояснил Борис Рыжилов.

Когда к дому подведена электроэнергия, наступает очередь работы городских служб. Во многих домах повреждена проводка, были пожары, попадания снарядов, поэтому, чтобы подключить дом, нужно отремонтировать и внутридомовые сети.

Сейчас над восстановлением подстанций в Северодонецке работают две бригады компании «Россети», а энергетики из ЛНР занимаются восстановлением линий электропередачи - работают две бригады линейщиков.

За важную и опасную работу российских энергетиков медалями наградил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Награды им вручили заместитель министра строительства и ЖКХ России Валерий Леонов и первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

- Уже видно, что работают больницы, поликлиники, люди стали возвращаться. Почему они возвращаются, а потому, что запиталась жизнь. А жизнь у нас - это энергия. Мы вручили награды нашим энергетикам, которые оказали большую, неоценимую помощь, - отметил Валерий Леонов. - В очень трудное время энергетики поддержали всю северодонецкую территорию и проделали большую, серьезную работу. Сегодня с вашей помощью мы начинаем подавать энергоснабжение в жилые дома, в объекты социально-культурного и бытового назначения. Это большое подспорье в восстановительной работе, которую мы все проводим на территории новых регионов РФ.