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Звезды9 ноября 2022 19:45

Бесячья история: еще один экземпляр "Бесов" Достоевского продан по цене новой "шкоды"

Самая дорогая книга СССР продана за 2,2 млн рублей
Сергей СЕЛЕДКИН
Сергей СЕЛЕДКИН
Выставленный на торги экземпляр "Бесов" действительно можно считать уникальным, единственным и тем самым, заветным. Фото: аукционный дом "12й стул"

Выставленный на торги экземпляр "Бесов" действительно можно считать уникальным, единственным и тем самым, заветным. Фото: аукционный дом "12й стул"

9 ноября аукционный дом "12й стул" продал "единственный том" "Бесов" Достоевского. Анонимный покупатель отдал за книгу два миллиона двести рублей при стартовой цене в 550 тысяч. Но такие дикие деньжищи - еще ничего по сравнению с торгами 2016 года. Тогда уже продавали последний том "Бесов". И он ушел с молотка за 3,4 млн рублей. (По тем деньгам можно было купить не только машину покруче, но и целую квартиру в Подмосковье).

- Стоп, что за бесовщина, - спросит читатель. - Продавался один и тот же том?

Нет, в 2016 году в другом аукционном доме продавался другой экземпляр "Бесов". И тогда его считали единственным.

Детектив с "Бесами"

Вообще, библиофилы считали "Бесов" самой дорогой книгой Советского Союза. Первый том был издан в 1935 году издательством Academia, но книга не угодила правительству за критику социализма, поэтому ее порезали в лапшу на стадии сигнального тиража. С тех самых пор обнаружить единственный спасенный экземпляр мечтал каждый уважающий себя коллекционер.

В 2016 году произошла "сенсация". Заветную книгу нашли и выставили на торги в аукционном доме "Литфонд".

— До сегодняшнего дня ни один коллекционер не только не держал ее в руках, но и вообще не мог сказать наверняка, существует ли она, — говорил глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

Эксперты предполагали, что книгу перед уничтожением вынес кто-то из сотрудников редакции.

Находка стала настоящей сенсацией. Стартовую цену назначили в 2,5 миллиона рублей (это притом, что обычно цена книги издательства "Академия" редко превышает 5 тысяч рублей). На радостях полагали, что раритет уйдет не менее чем за пять миллионов, но в итоге 3,4 миллиона оказались неплохой ценой... за не единственный, как оказалось, экземпляр.

Кого попутали "Бесы"?

Буквально через несколько недель после памятных торгов в аукционный дом обратился московский пенсионер. Наслушавшись новостей про "Бесов", 66-летний мужчина провел ревизию на книжной полке и - надо же - нашел ту же самую книгу.

Аукционщики не поверили глазам, а гость рассказал, что когда-то, еще в 1990-х, он случайно купил «Бесов» на книжных развалах возле Ленинской библиотеки. За книгу просили целых 100 рублей. Покупатель долго сомневался, спрашивал, а где второй том. (Он не знал, что второго тома нет. Уничтожив тираж первого тома, издательство Academia попросту не выпустило вторую книгу). Той же весной состоялись новые торги и экземпляр бдительного пенсионера продали за 2,1 миллиона рублей. А тем временем сенсация уже трещала по швам. Вскоре в СМИ выступил орловский библиофил Владимир Матвеев, в чьей коллекции тоже обнаружились "Бесы". Разыскали экземпляры и в РГБ, и в Литмузее... А уже через год экземпляр "Бесов", выставленный на торги, вообще не продали.

Откуда бесишки?

До сих пор не очень понятно, что же это было. Аукционный дом настаивал, что виноваты журналисты: недослышали, недопоняли и во всех материалах выдали редкий экземпляр за единственный. Работники СМИ уверяли, что расслышали все правильно и обвиняли аукционный дом в создании искусственных сенсаций.

Как водится, правда находилась где-то посередине.

- Судя по всему, было спасено несколько экземпляров "Бесов", - рассудил коллекционер Владимир Матвеев.

Причем, книга продолжала оставаться редкостью: эксперты подозревали, что "спасенных экземпляров" не больше десяти.

Достоевского прикрыли голым Шаляпиным

Памятуя ошибки коллег, аукционный дом "12й" стул не стал раздувать сенсацию из этих торгов. (Подозреваем, что с умыслом, редкий лот затмили причиндалами Шаляпина: выставив стереофото Федора Шаляпина без порток. Эти карточки, как можно догадаться, отвлекли внимание прессы).

А между тем, выставленный на торги экземпляр "Бесов" действительно можно считать уникальным, единственным и тем самым, заветным.

- Это сигнальный экземпляр из библиотеки знаменитого коллекционера и писателя Ильи Зильберштейна, - рассказала эксперт аукционного дома Екатерина Кухто.

Из всех сохранившихся экземпляров эти "Бесы" сохранились лучше всего. А на первых страницах к тому же имеется инскрипт Зильберштейна. Синим по белому значится: «Это издание задержано, в свет не выпущено, а затем уничтожено. Экземпляр этот – огромная редкость, он сохранился, так как был сигнальным".

Фото: аукционный дом "12й стул"

Фото: аукционный дом "12й стул"

В принципе, сигнальных экземпляров тоже может быть несколько. Но пока не нашелся второй, да еще из коллекции Зильберштейна, да еще с подтверждающим инскриптом, можно считать, что покупателю сильно повезло. Ему действительно досталась правильная книга, причем весьма недорого.

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