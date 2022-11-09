Бесячья история: еще один экземпляр "Бесов" Достоевского продан по цене новой "шкоды"

Выставленный на торги экземпляр "Бесов" действительно можно считать уникальным, единственным и тем самым, заветным. Фото: аукционный дом "12й стул"

9 ноября аукционный дом "12й стул" продал "единственный том" "Бесов" Достоевского. Анонимный покупатель отдал за книгу два миллиона двести рублей при стартовой цене в 550 тысяч. Но такие дикие деньжищи - еще ничего по сравнению с торгами 2016 года. Тогда уже продавали последний том "Бесов". И он ушел с молотка за 3,4 млн рублей. (По тем деньгам можно было купить не только машину покруче, но и целую квартиру в Подмосковье).

- Стоп, что за бесовщина, - спросит читатель. - Продавался один и тот же том?

Нет, в 2016 году в другом аукционном доме продавался другой экземпляр "Бесов". И тогда его считали единственным.

Детектив с "Бесами"

Вообще, библиофилы считали "Бесов" самой дорогой книгой Советского Союза. Первый том был издан в 1935 году издательством Academia, но книга не угодила правительству за критику социализма, поэтому ее порезали в лапшу на стадии сигнального тиража. С тех самых пор обнаружить единственный спасенный экземпляр мечтал каждый уважающий себя коллекционер.

В 2016 году произошла "сенсация". Заветную книгу нашли и выставили на торги в аукционном доме "Литфонд".

— До сегодняшнего дня ни один коллекционер не только не держал ее в руках, но и вообще не мог сказать наверняка, существует ли она, — говорил глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

Эксперты предполагали, что книгу перед уничтожением вынес кто-то из сотрудников редакции.

Находка стала настоящей сенсацией. Стартовую цену назначили в 2,5 миллиона рублей (это притом, что обычно цена книги издательства "Академия" редко превышает 5 тысяч рублей). На радостях полагали, что раритет уйдет не менее чем за пять миллионов, но в итоге 3,4 миллиона оказались неплохой ценой... за не единственный, как оказалось, экземпляр.

Кого попутали "Бесы"?

Буквально через несколько недель после памятных торгов в аукционный дом обратился московский пенсионер. Наслушавшись новостей про "Бесов", 66-летний мужчина провел ревизию на книжной полке и - надо же - нашел ту же самую книгу.

Аукционщики не поверили глазам, а гость рассказал, что когда-то, еще в 1990-х, он случайно купил «Бесов» на книжных развалах возле Ленинской библиотеки. За книгу просили целых 100 рублей. Покупатель долго сомневался, спрашивал, а где второй том. (Он не знал, что второго тома нет. Уничтожив тираж первого тома, издательство Academia попросту не выпустило вторую книгу). Той же весной состоялись новые торги и экземпляр бдительного пенсионера продали за 2,1 миллиона рублей. А тем временем сенсация уже трещала по швам. Вскоре в СМИ выступил орловский библиофил Владимир Матвеев, в чьей коллекции тоже обнаружились "Бесы". Разыскали экземпляры и в РГБ, и в Литмузее... А уже через год экземпляр "Бесов", выставленный на торги, вообще не продали.

Откуда бесишки?

До сих пор не очень понятно, что же это было. Аукционный дом настаивал, что виноваты журналисты: недослышали, недопоняли и во всех материалах выдали редкий экземпляр за единственный. Работники СМИ уверяли, что расслышали все правильно и обвиняли аукционный дом в создании искусственных сенсаций.

Как водится, правда находилась где-то посередине.

- Судя по всему, было спасено несколько экземпляров "Бесов", - рассудил коллекционер Владимир Матвеев.

Причем, книга продолжала оставаться редкостью: эксперты подозревали, что "спасенных экземпляров" не больше десяти.

Достоевского прикрыли голым Шаляпиным

Памятуя ошибки коллег, аукционный дом "12й" стул не стал раздувать сенсацию из этих торгов. (Подозреваем, что с умыслом, редкий лот затмили причиндалами Шаляпина: выставив стереофото Федора Шаляпина без порток. Эти карточки, как можно догадаться, отвлекли внимание прессы).

А между тем, выставленный на торги экземпляр "Бесов" действительно можно считать уникальным, единственным и тем самым, заветным.

- Это сигнальный экземпляр из библиотеки знаменитого коллекционера и писателя Ильи Зильберштейна, - рассказала эксперт аукционного дома Екатерина Кухто.

Из всех сохранившихся экземпляров эти "Бесы" сохранились лучше всего. А на первых страницах к тому же имеется инскрипт Зильберштейна. Синим по белому значится: «Это издание задержано, в свет не выпущено, а затем уничтожено. Экземпляр этот – огромная редкость, он сохранился, так как был сигнальным".

Фото: аукционный дом "12й стул"

В принципе, сигнальных экземпляров тоже может быть несколько. Но пока не нашелся второй, да еще из коллекции Зильберштейна, да еще с подтверждающим инскриптом, можно считать, что покупателю сильно повезло. Ему действительно досталась правильная книга, причем весьма недорого.