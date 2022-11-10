Глава Минпросвещения Кравцов сообщил, что с 1 сентября 2023 года в школах появится начальная военная подготовка Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОГДА ВВЕДУТ НАЧАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ В ШКОЛАХ

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что модуль военной подготовки уже в работе, будет готов до 1 января, а с 1 сентября начнутся занятия. Что станут проходить на уроках НВП? Будут ли они отличаться от тех, что были в программе советских школ?

ЧЕМУ БУДУТ УЧИТЬ НА НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ В ШКОЛАХ

Обучать азам военного ремесла старшеклассников министру подсказали депутаты еще месяц назад. Во времена Союза через НВП прошло несколько поколений школяров – дисциплина была в программе с 1918 года до самой перестройки, с небольшим перерывом в 1960-х. Как надеть противогаз, если газовая атака, собрать-разобрать автомат, метнуть гранату, передернуть затвор винтовки, перевязать раненого на поле боя или наложить шину, что делать при команде «вспышка справа» и воздушной тревоге – все это осваивали и мальчики, и девочки. Разве что нормативы для мальчиков и девочек были разными. А потом все это практиковали, играя в «Зарницу» или в «Орленка» в пионерлагерях. Вели НВП отставные офицеры в специальных кабинетах, а в некоторых школах даже тиры были. Во время недавней мобилизации, добавляли депутаты, сразу было видно, кто застал НВП в школе, а кто даже слов таких не слышал.

Идею и в Минобороны поддержали, признав особенно ценными навыки оказания первой медицинской помощи и ориентирование на местности. Предложили отдать не меньше 140 часов в 10-11 классах, а учителями назначать, по возможности, офицеров - участников боевых действий.

Отдельным предметом НВП все-таки решили не делать. Добавят модуль в курс ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности). Объем – 35 часов. На этих уроках, поясняют в Минпросвещения, и сейчас рассказывают о правах и обязанностях граждан во время призыва и прохождения военной службы, о профессии военного, об оказании первой помощи. В каком виде теперь будет начальная военная подготовка, станет известно после утверждения проекта Федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) по всем уровням образования - начальному, общему и среднему. Сейчас документ проходит обязательную процедуру общественного обсуждения, которое завершится 11 ноября. Эти программы – база «золотого стандарта», который начнет действовать с 1 сентября 2023 года для всех школ. Там и федеральный учебный план прописан, и календарный график преподавания предметов, и подробное описание уроков. Так вот, в проекте программы по ОБЖ для старшей школы есть модуль № 9 «Элементы начальной военной подготовки». В нем - строевая подготовка и воинское приветствие, умение обращаться с автоматом Калашникова (АК-74) и ручными осколочными гранатами Ф-1 и РГД-5, пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказывать первую помощь.

Если утвердят модуль в том виде, в каком он описан в проекте приказа, получим уроки, очень похожие на те, что были в советских школах. К новшеству и у родителей школьников, и учителей пока двоякое отношение: в опросах разброс мнений примерно 50 на 50. Из аргументов «против» - дополнительная нагрузка.