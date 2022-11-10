В конкурсе «Мисс Америка» впервые победил трансгендер с лишним весом

Теперь Нгуен отправится на следующий этап конкурса и попробует завоевать титул «Мисс Гемпшир» Фото: соцсети

Стандарты женской красоты, стоит признать, всегда были понятными и, одновременно, жесткими. Люди считают эталонами женской привлекательности Джоконду и Венеру Милосскую, Клеопатру и Мэрилин Монро. В попытке определить самую красивую в масштабах отдельного города или отдельной страны, а то и всей Вселенной даже стали проводиться специальные конкурсы.

И вот в Америке, похоже, подобного рода стандарты стали чрезмерно расплывчатыми: на одном из начальных этапов конкурса «Мисс Америка», в округе Дерри (штат Нью-Гемпшир) королевой красоты стала 19-летняя Брайан Нгуен.

Нгуен – трансгендер, он родился мужчиной. И стал первым трансгендером – обладательницей почетного титула за всю вековую историю конкурса «Мисс Америка».

Теперь Нгуен отправится на следующий этап конкурса и попробует завоевать титул «Мисс Гемпшир»; если это случится, то она дойдет до финала «Мисс Америка. Пока же она всего лишь «Мисс Дерри».

Нгуен – трансгендер, он родился мужчиной Фото: Соцсети

Сама красотка, главным отличительным признаком которой является лишний вес, уверена, что впереди ее «ждет удивительный год».

Нгуен также получит стипендию одного из благотворительных фондов, поощряющих молодых женщин «за их выдающиеся достижения в области школьных дисциплин и таланта». Этот фонд уже подвергся критике за то, что, по сути дела, отнял стипендию, предназначенную именно для молодой женщины, а не кого-то другого.

Возможно, за всем этим последует и судебный иск, как уже это случилось с организаторами аналогичного конкурса, протестовавших против принуждения к допуску на подиум трансгендерных женщин. Суд встал на сторону оргкомитета, признав не противоречащими закону строки из правил конкурса, которые гласят, что его участницами могут быть только женщины по рождению.