Театр, которым руководит Олег Меньшиков, оштрафован за несправедливое отношение к артистам

Под сокращение попали артисты, не занятые в репертуаре, но числящиеся в штате. По их мнению, худрук Олег Меньшиков не обеспечил их работой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Такого решения добились... артисты труппы. Год назад их незаконно уволил худрук Олег Меньшиков. Уволил не сам, а руками директора театра Сергея Кузоятова.

Трудовая инспекция пришла к выводу: театр перед артистами виноват и за это понесет административное наказание в виде штрафа. Кроме того, оштрафован персонально директор Сергей Кузоятов.

Напомним, осенью прошлого года дирекция Ермоловского театра сократила труппу на восемнадцать человек «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». Под сокращение попали артисты, не занятые в репертуаре, но числящиеся в штате. По их мнению, худрук Олег Меньшиков не обеспечил их работой. Тринадцать человек направили иски. Почти год ушел на отстаивание своих прав в суде. В итоге, артистов восстановили на работе с выплатой компенсации.

Правда театр им все равно не дал работу. Из восстановленных играют спектакли только двое. Остальные по-прежнему только числятся в труппе.

При таком раскладе противостояние сохраняется. Обиженные артисты подали заявление в трудовую инспекцию с просьбой наказать работодателя. И вот на днях театр оштрафовали на 35 тысяч рублей. И директора Сергея Кузоятова персонально на… 2 000. Суммы смехотворная. Особенно если знать, какой доход у Кузоятова (по данным Департамента культуры Москвы - 11,5 миллиона за прошлый год). И у худрука Олега Меньшикова (почти 60 миллионов рублей). Но тут важна не сумма, а сам факт наказания.

- Для нас очень важно, что мы этого добились. Теперь никто не скажет, что к работе Театра Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков, претензий нет. Они есть, если театр и директор оштрафованы, - считает актриса Елена Бурханова-Калинина.

Стоит напомнить, что несколько месяцев назад Тверской суд постановил, что театр Ермоловой нарушил закон об охране объектов культурного наследия. Проверку проводила Тверская межрайонная прокуратура, которая обнаружила на фасаде обрушение облицовки. Плюс была сделана перепланировка внутренних помещений театра. Суд расценил это как административное правонарушение по охране объектов культурного наследия. И выписал театру значительный штраф.