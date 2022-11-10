Певец SHAMAN раскрыл смысл своего нового хита «Вороны мои»

Фото: пресс-служба SHAMAN

10 ноября певец SHAMAN, продолжающий стремительно набирать популярность и выступать на самых крупных площадках страны, выпустил новую песню «Вороны мои» — и клип на нее тоже. В трехминутном видеоролике артист предстает в совершенно неузнаваемом виде: в кольчуге, с бородой и в образе русского богатыря, который бьется с темными силами. «КП» удалось пообщаться с артистом и выяснить, как проходила работа над композицией, где снимали живописный ролик и при чем здесь Александр Сергеевич Пушкин.

Кадр из клипа

- SHAMAN, как родилась идея создания трека?

- Сначала мне в голову пришло просто словосочетание «Вороны мои». И из него я сделал припев, а уже после задумался о куплетах. Ворон — птица смерти, погибели. Поэтому в этой песне я будто лежу в сырой земле, и рядом со мной никого нет, кроме моих грехов, боли… Я памятую свою жизнь, надо мной поет ветер и летают те самые вороны мои. По сути, это песня о человеке, который умер и поет после своей кончины о себе самом. Вороны — олицетворение его грехов, переживаний, темных сторон, с которыми он боролся и продолжает это делать. С этого все и начиналось.

Фото: пресс-служба SHAMAN

- В клипе мы видим погибшего на поле битвы воина. Почему именно так?

- Это ведь песня о смерти. Но не ложиться же мне в могилу! Поэтому и возник образ лысого мужчины с бородой, голова которого находится над землей. Но картинка была бы неполной с просто погибшим поющим воином. Тогда и придумался сюжет: древнерусский герой был тяжело ранен и пал смертью храбрых на поле боя, сражаясь за свою великую Родину. И он оставил свое наследие в мече. Дальше я стал развивать эту тему: в конце клипа я как потомок этого воина принял эстафету: взял в руки меч-кладенец. На моей шее находится крест предка, который передавался из поколения в поколение, и вот я стал ангелом Света — это видно по белым крыльям — и полетел вершить дела праведные.

- Смерть на поле брани — почетно, как считаете?

- Я думаю, что да. Потому что солдат, не убивающий на войне, в общем-то предатель.

Фото: пресс-служба SHAMAN

- Живая голова в земле — это не отсыл к «Руслану и Людмиле»?

- Возможно. Я об этом не думал, честно говоря. Изначально никакой не было у меня мысли в ту сторону. Все сложилось из песни.

- Как проходили съемки? Что далось сложнее всего?

- Умирать. Я часто видел, как в фильмах на войне погибают люди. И, честно говоря, большинство из того, что я видел, мне не нравилось. У героев глаза были какие-то наполненные. А я считаю, что у человека взгляд должен становиться пустым, стеклянным. Мы сделали около 20 дублей, и только один, 13-й, был самым удачным — нам удалось добиться именно этого взгляда, как у мертвой рыбы. А еще было холодно. Я сильно замерз в металлических доспехах.

- Кому принадлежит идея клипа?

- Идея, как и всегда, моя, а режиссером выступила Алина Верипя, которая снимала для меня видео «Ты моя» и «Я русский». Она полностью организовала съемку, а я прописал сценарий.

- Где нашли такое мрачно-живописное место для съемки?

- Алина нашла этот лес в Подмосковье, в 100 километрах от Москвы в районе Домодедово. Она вообще умеет подыскивать удивительные локации. Тут стоит отдать ей должное.

Клип на песню «Вороны мои» снимали более 50 специалистов. Как именно проходили съемки, сколько стрел было использовано и был ли SHAMAN по-настоящему закопан в землю, читайте в ближайшее время на сайте KP.RU.