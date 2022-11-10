70 тысяч рублей за ночь с Гагариной и Агутиным: Кто из звезд получил работу на Новый год

Леонид Агутин в новогоднюю ночь споет сразу на нескольких московских площадках. На предновогодних заказниках — он тоже нарасхват Фото: СОЦСЕТИ

В новогоднюю ночь звезды эстрады всегда работали с удовольствием. Так как гонорар им платили за это двойной, а иногда и тройной. За ночь многие успевали выступить на двух, а иногда и трех площадках. Теперь работы стало меньше, а ее условия изменились. Число предновогодних корпоративов и частных вечеринок по оценкам представителей индустрии сократится на 30 – 50 процентов по сравнению с ситуацией, которая была до пандемии. Теперь работа в декабре у звезд нарасхват и осталась она у самых востребованных артистов. Богатые заказчики экономят и не платят артистам двойных гонораров в декабре, наценки если и есть – то 31 декабря, 1 января и не более 20 процентов.

Обзвонив организаторов мероприятий, мы узнали кто из звезд получил работу в новогоднюю ночь 2023 года. Кто востребован весь декабрь, тот и в главную ночь года без работы не остался. Цена билета на новогоднюю ночь и в отелях, и в ресторанах, и на концертных площадках включает в себя: ужин; праздничное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсами и прочей анимацией; развлечения для детей; выступление звезд. Больше всего артистов соберут в обновленном после ремонта зале «Крокус Сити Холл»: столики обещают укомплектовать не только блюдами от шеф-повара, но и алкоголем. Называется шоу «Жаркий Новый год» - споют здесь Леонид Агутин, Zivert, Григорий Лепс и другие артисты. Билет на эту ночь стоит 70 тысяч рублей. Леонид Агутин успеет спеть на Новый год еще на одной московской площадке: в ресторане «Турандот», тут выступит еще одна звездная гостья – Полина Гагарина. И на этой площадке цена за билет стартует от 70 тысяч рублей.

В Сочи на курорте Красная Поляна на главной площади споет группа «БандЭрос», вход свободный. А в отеле курорта «Риксос» праздник устроит Сосо Павлиашвили, билет на это мероприятие – 65 тысяч рублей. В одном из самых дорогих санаторных комплексов Крыма «Mriya Resort» в ночь с 31 декабря на 1 января поют ГлюкоZа и группа «Burito». Если заселиться в санаторий на сутки, то можно попасть и на банкет – все вместе на двух человек обойдется в сумму от 114 тысяч рублей.

Обеспеченных туристов из нашей страны в ОАЭ будут развлекать в новогоднюю ночь ведущий шоу-программы Павел Воля, певец и шутник Артур Пирожков (под этим псевдонимом зарабатывает Александр Ревва), популярная группа «Иванушки International», также поют DR. Alban и другие менее известные звездочки. Средняя цена билета на праздничный ужин и шоу-программа в клубе «Театр» 130 тысяч рублей.

На праздничных мероприятиях самые востребованные артисты по оценкам организаторов: Леонид Агутин, Полина Гагарина, Анна Асти, Григорий Лепс, Баста, Николай Басков, Сергей Жуков («Руки Вверх»), Jony – их гонорары от 3 до 5 миллионов рублей. А также: группа «Иванушки International», Сосо Павлиашвили, Любовь Успенская, МакSим, Zivert, Клава Кока (у молодежи) – цена за частное выступление от 1,5 миллионов рублей.