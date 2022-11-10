Россиян душит хандра и усталость от работы

Каждый, у кого осенью снижается работоспособность, пытается всеми силами ее поднять Фото: Shutterstock

Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, в такую мерзкую погоду ходить нам в офис не пристало. Эти пушкинские (ну, почти) строки на многих нагоняют тоску. Ведь чем холоднее на улице, тем меньше всего хочется на работу: 79% россиян осенью и зимой чувствуют себя усталыми и это мешает им полноценно трудиться. Это выяснили аналитики портала «Зарплата.ру», опросив почти две тысячи взрослых работающих россиян.

А чтобы осенне-зимняя хандра не вмешивалась в рабочий процесс, респонденты предлагают дать им поблажки: отпустить на удаленку, перевести на четырехдневку или дать дополнительные часы отдыха.

Конечно, каждый, у кого осенью снижается работоспособность, пытается всеми силами ее поднять. Почти половина опрошенных пьет витамины, каждый четвертый заряжает себя порцией (двумя, тремя и т. д.) кофе в течение дня. Кстати, по данным опроса, тяжелее всего в холода приходится финансистам, строителям, промышленникам, медикам, водителям, а также работникам сферы услуг и образования.

Психолог Наталья Панфилова отмечает, что тема сезонных колебаний настроений и снижения активности стара как мир. Людям всегда кажется, что весной и летом они более продуктивны, нежели осенью.

- На снижение оптимизма в переходный период сильно влияет непогода, - говорит Наталья Панфилова. – Пасмурно, солнца практически нет, на улице сыро, слякоть, холодно. Из дома выходить не хочется. Конечно, самый оптимальный вариант – это дистанционка или совмещение работы в офисе и удаленки. Три-четыре дня в офисе, если это необходимо, и один-два дня работать из дома. Так будет проще и для самого сотрудника, и для работодателя. Тем более, что в пандемию мы все это уже проходили. И производственные процессы не остановились.

Но тут, по словам психолога, есть другая опасность:

- Если постоянно сидеть дома - а нынешние условия позволяют вообще никуда не выходить неделями - то это может привести к депрессивному состоянию, - говорит Наталья Панфилова. - Организм должен ощущать перепады температуры, изменения погоды. Иначе не выработается иммунитет. И человек будет чахнуть, сидя дома, болеть и никакого толку от него как от работника не будет. Поэтому, чем чаще в такое время человек выходит на улицу, тем лучше его организм приспосабливается к смене сезона.

КОНКРЕТНО

Меньше планерок и побольше фруктов

Чем работодатель может поддержать хандрящих сотрудников осенью и зимой:

Возможность частично работать из дома 44%

Дополнительные часы или дни отдыха 35%

Бесперебойный доступ к кофе в офисе 8%

Свежие фрукты в офисе для сотрудников 7%

Уменьшение количества планерок и совещаний 5%

По данным «Зарплата.ру». Опрошено 1990 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет.