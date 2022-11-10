"Проклятие Елены Берковой": очередной муж порнозвезды найден мертвым в Москве

Актер и бывший муж Елены Берковой скончался на 49-м году жизни при загадочных обстоятельствах. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актер и бывший муж Елены Берковой скончался на 49-м году жизни при загадочных обстоятельствах. Одни источники утверждают, что тело артиста нашли на улице: Андрею Стоянову неожиданно стало плохо, а когда на место прибыли медики "скорой", им оставалось лишь констатировать смерть артиста. По другой же версии, Стоянов скончался у себя дома от передозировки запрещенными веществами.

Между тем, в связи со смертью Андрея Стоянова в соцсетях вспомнили и другую историю: в 2013 году четвертый муж порноактрисы Владимир Савро пропал без вести под Севастополем, когда отправился купаться в море. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Эти трагедии особо мнительные пользователи уже назвали "проклятием Елены Берковой".

А что расскажет она сама? Сайту KP.RU удалось пообщаться с Еленой.

- Лена, вам что-то известно об обстоятельствах смерти бывшего мужа?

- Все обстоятельства надо уточнять у официальных лиц. Я ничего об этом не знаю.

- А Андрей действительно употреблял наркотики? Вы из-за этого расстались?

- Расстались, потому что не сошлись характерами. Но когда мы были вместе, мы вели здоровый образ жизни. Правильно питались, регулярно занимались спортом, часто летали отдыхать. Никаких наркотиков в нашей жизни не было. Более того, я и сейчас активно занимаюсь спортом - занялась ММА (бои без правил. - Ред.), в декабре у меня первый профессиональный турнир. Поэтому я сию стезю продолжаю, а что происходило с бывшим мужем после нашего расставания, могу только догадываться. Какие-то слухи до меня доходили, в соцсетях мне регулярно писали, что видели его в непотребном виде. Но достоверно сказать не могу. Я не поддерживала с ним общение, хотя с его стороны попытки были. Возможно, он не справился с расставанием.

- Давно ли вы общались с бывшим мужем?

- Почти пять лет после развода я не поддерживала с ним отношения и никак не контактировала.

- В соцсетях уже обсуждают "проклятье Берковой": мол, один муж пропал, второй скончался...

- А как же остальные 45 мужей? У меня официальных, как минимум, еще четыре мужа. Все живы-здоровы и в меру упитанны, прекрасно себя чувствуют. Первый муж, кстати, в Испании, мы с ним общаемся. Просто если мужей много, с частью из них может что-то произойти. Это статистика: какое-то количество людей всегда умирает...

- Вам что-то известно о судьбе пропавшего экс-супруга Владимира Савро?

- Владимир официально объявлен умершим. Тело его так и не нашли.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Актер перед смертью нуждался в деньгах

Прояснить обстоятельства трагедии могли бы коллеги артиста. Однако, в театре, где служил Стоянов, глухо: сайт не работает, телефон все время занят. Да и приятели об Андрее Стоянове отказываются говорить. Так, режиссер Дмитрий Суворов, который снимал актера в своих проектах и даже имел с ним общий бизнес - киностудию "ССБ Кино", сослался на занятость.

- Я сейчас на съемках, извините. Да и я с ним уже два года как не общался, - кратко ответил Суворов.

Между тем, бизнес партнеров переживает не лучшие времена: по данным KP.RU, выручка "ССБ Кино" за 2021 год (это пока последний отчетный период у юридических лиц) упала более, чем на 73 миллиона рублей: с 80 млн до 6,4.

Да и кино Стоянову, несмотря на сотню сыгранных ролей, в том числе в сериалах "Глухарь", "Триггер-2" и "Дылды", особых богатств не приносило: он играл, в основном, второстепенных персонажей, а в последнее время приглашения от режиссеров почти пропали. Похоже, что перед смертью актер испытывал серьезные финансовые трудности.