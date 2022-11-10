Минобороны: переброска войск на левый берег Днепра идет по плану

На Николаево-Криворожском направлении проводится маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции Фото: REUTERS

На прошедшем в Минобороны России брифинге сообщили, что на Николаево-Криворожском направлении «в строгом соответствии с утвержденным планом» проводится маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр.

В военном ведомстве не стали комментировать потери ВСУ на данном направлении. Вполне возможно, что «их там нет».

По остальным районам боевых действий официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал подробнее: на Купянском направлении противник силами до двух рот, усиленных националистами и иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Куземовки, где лишился более 90 военнослужащих и боевиков, на Красно-Лиманском потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, на Южно-Донецком - уничтожено до 55 боевиков.

С личным составом ВСУ сожжены десятки танков, боевых машин и автомобилей.

За сутки силами противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены: 21 реактивный снаряд систем залпового огня «HIMARS», 9 беспилотников, Су-25 и Ми-8 ВВС Украины, хранилище топлива для военной техники в Днепропетровской области, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (США), два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в Николаеве и Херсонской области, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.

Отметим, что за минувшие сутки ВСУ усилило разведывательную деятельность беспилотной авиации в Херсонской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета

173 - вертолета

2479 - беспилотных летательных аппаратов

388 - зенитных ракетных комплексов

6491 - танк и другие боевые бронированные машины

885 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3564 - орудия полевой артиллерии и миномета

7158 - единиц специальной военной автомобильной техники