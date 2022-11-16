На благо всей страны: что такое национальные проекты

Главная задача нацпроектов - обеспечить здоровье и благополучие каждой российской семьи. Фото: Shutterstock

О национальных проектах страна узнала 7 мая 2018 года. Прямо в день своей инаугурации Президент России Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 24 декабря 2018 года правительство завершило работу над комплексными планами, то есть выдало не в общих чертах сформулированные идеи, а конкретику - сферы жизни, сроки реализации, затраты.

ЗАБОТА О КАЖДОМ - СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ

«Национальные проекты крайне важны для наших граждан. Они должны вести к повышению благополучия российских семей, менять к лучшему городскую среду, социальную сферу, создавать новые возможности для бизнеса... Задача каждого национального проекта не в том, чтобы просто построить, сдать в эксплуатацию или отремонтировать какой-либо объект. Нужно добиться того, чтобы с помощью нацпроектов на деле решались самые чувствительные проблемы людей. В этом и заключается главный критерии эффективности нашей общей работы».

Президент России Владимир ПУТИН.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всего нацпроектов получилось 14:

• «Здравоохранение» - улучшение медицинской инфраструктуры, ликвидация кадрового дефицита отрасли, повышение качества и доступности медицинской помощи, планомерное снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

• «Образование» - школы и колледжи плюс дополнительные занятия, кружки, секции. Везде - от крупных городов до деревень.

• «Демография» - поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.

• «Культура» - расширение доступности культурных благ для каждого жителя страны, поддержка творческой молодежи.

• «Безопасные качественные дороги» - отремонтированные и новые современные трассы, комплексное освещение и обновленный общественный транспорт.

• «Жилье и городская среда» - доступные для каждого возможности улучшения своих жилищных условий, благоустроенные парки и дворы, расселение из аварийных домов, чистая вода из-под крана, вся необходимая социальная инфраструктура даже в новых микрорайонах.

• «Экология» - сохранение лесов и водоемов, восстановление популяции редких животных, улучшение качества атмосферного воздуха, а также комплексное преобразование отрасли обращения с отходами, кардинальное улучшение экологической обстановки по всей стране, рост экологического благополучия, а значит, улучшение здоровья и самочувствия россиян.

• «Наука и университеты» - передовая инфраструктура для научных исследований и высшего образования, создание научных и научно-образовательных центров мирового уровня, поддержка молодых ученых.

• «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - развитие малого и среднего бизнеса. Поддержка предпринимателей на всех этапах развития бизнеса: от стартовой идеи до расширения присутствия на рынке и весомого влияния на экономику региона.

• «Производительность труда» - обеспечение 5-процентного ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Благодаря этому на рынке становится все больше качественных отечественных товаров.

• «Международная кооперация и экспорт» - помощь отечественным производителям в выходе на международные рынки.

• «Цифровая экономика» - ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

• «Туризм и индустрия гостеприимства» - развитие сферы туризма в нашей стране. Путешествия по России становятся комфортнее, безопаснее и интереснее. Туристы получают сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов - поддержку государства.

• Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - это развитие транспортной доступности как по железной и автомобильной дорогам, так и по воздуху (развитие региональных аэропортов).

И это все не для глав регионов и мэров. Главная цель - чтобы люди пользовались результатами нацпроектов. И с их помощью создавали бы счастье - свое и семьи: получали хорошее образование, находили интересную работу, улучшали жилищные условия... Подавали заявки, вносили предложения, голосовали за проекты благоустройства, становились волонтерами - влияли на развитие своего города, региона, страны.

Полную информацию можно получить здесь: национальныепроекты.рф

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СКАЗАНО

- Ключевые цели 12 нацпроектов, рассчитанные с 2019 по 2024 год, заданы в майском указе Президента РФ Владимира Путина. В каждом нацпроекте утверждены задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, автодорог, науки, цифровой экономики, производительности, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего бизнеса. Возможно продление сроков достижения национальных целей до 2030 года, - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Фото: Официальный сайт правительства

ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ - БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ

Зайдя на сайт национальныепроекты.рф, корреспондент «КП» увидел 94 предложения, которые улучшают жизнь каждого: помогут найти работу, учебу, позаботиться о здоровье и отдыхе. Глаза разбегаются. Выбрать помогли наводящие вопросы анкеты - место проживания, возраст, интересы и так далее. И вот что получилось.

Для молодежи

• Реализовать творческий проект

• Поучаствовать в культурной акции или выступить на фестивале

• Обратить на себя внимание работодателей

• Обучиться востребованной профессии

Для семьи и детей

• Поступить в вуз онлайн

• Получить дополнительные баллы для поступления в вуз

• Помочь ребенку выбрать профессию еще в школе

• Развить скрытый талант

• Качественно обследовать и лечить ребенка

• Получить помощь в воспитании детей

• Получить кешбэк за путевку в детский лагерь или санатории

Для путешествии

• Пройти всей семьей заповедным маршрутом

• Посетить экскурсию с мультимедиагидом

• Получить туристический кешбэк за поездку по России

• Слетать туристическим авиачартером в регионы России

Для родителей

• Обследоваться на рак и защититься от инфаркта и инсульта

• Медпомощь с учетом возрастных изменении

• Пожилым - получить необходимый уход на дому

Для карьеры и бизнеса

• Открыть свое дело

• Узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться

• Получить консультации экспертов

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРИРОСТ

За последний год опрошенные начали гораздо больше интересоваться следующими направлениями:

- центры занятости «Работа России» национального проекта «Демография» - о них знают 70% россиян, что на 37% больше, чем в декабре 2021 года;

- доступность интернета и мобильной связи в удаленных населенных пунктах и социально значимых;

- увеличение количества бюджетных мест в вузах на ИТ-специальности до 120 тысяч человек в год;

- кешбэк за детские лагеря;

- льготная аренда государственной и муниципальной собственности;

- поддержки ИТ-бизнеса;

- семейная ипотека;

- приоритетный доступ к госзакупкам;

- бесплатное ЭКО по полису ОМС;

- программа «Туристический кешбэк».

ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ

Позитивные изменения, произошедшие благодаря национальным проектам видят 57% опрошенных россиян

Самые заметные из них в первой половине 2022 года:

Рост онлайн-сервисов в сфере госуслуг - 88%

Благоустройство городской среды - 85%

Больше понятной информации о местах, которые можно посетить, и туристических услугах - 82%

Повышение цифровой грамотности людей - 77%

Строительство социальных объектов в новых микрорайонах - 76%

Субсидии для улучшения жилищных условий - 73%

Кроме того, россияне заметили, что государство и органы власти за последний год стали уделять больше внимания следующим направлениям:

- развитие цифровой экономики - 71%

- развитие внутреннего туризма - 71%

- благоустройство населенных пунктов - 60%

- забота о семьях с детьми - 59%

- качество и безопасность дорог - 56%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с АНО «Национальные приоритеты»