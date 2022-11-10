«Воинственный тигр уходит»: раскрыто, чего ждать от наступающего года «черного водяного кролика»

Пророки и астрологи не видят в следующем 2023 году пугающих событий Фото: Shutterstock

Наступающий 2023 год будет годом черного водяного Кролика по китайскому календарю. Или лунного Зайца. Или Кота – по вьетнамскому поверью. Тоже пушистого и ласкового животного. Как правило. Наступит этот «кролик, заяц или кот» 22 января 2023 года, но встречать его мы будем по-русски - в ночь с 31 декабря на 1 января, не обращая внимания на восточные премудрости. Но помня, что праздник этот семейный. И пировать в его честь лучше бы в кругу семьи и близких людей.

Что сулит грядущему году «ласковое» покровительство? Похоже, только хорошее – ни один астролог пока не предсказал ничего дурного. Наоборот, они ждут умиротворения с концом 2022 года – года Тигра «воинственного», а порой и жестокого животного. Полагают, что получится как-то договориться с геополитическими соседями, пойти на взаимные уступки.

Должны утихнуть и старые семейные ссоры – у кого они были, а новые - обойти стороной.

У сильного пола резко возрастут шансы обрести любовь или хотя бы романтические отношения – кролики, коты, да и зайцы исключительно любвеобильные животные, мягко выражаясь.

Перед представительницами прекрасного пола откроются перспективы обзавестись потомством, да выйти замуж – пушистые символы года плодовиты и склонны к семейной жизни. Кстати, в года черного водяного Кролика заметно возрастет материнский капитал. Не случайно, наверное.

Знатоки напоминают: в восточном календаре годам по очереди «покровительствуют» 12 животных, пяти разных цветов. Или стихий. Белый цвет символизирует металл, черный – воду, зеленый – дерево, красный – огонь, желтый – землю. В итоге получается 60-летний цикл. И такие совпадения: «кролик, черный, водяной» случаются раз в 60 лет. Предыдущее было в 1963 году, до него – в 1903 году.

В 1963 году перессорились с китайцами, но до войны дело не дошло - были, правда, локальные столкновения. Постреляли и угомонились. В США президента убили, но для нас это не стало трагедией.

Давний 1903 год тоже был не самым худшим. Через два года, правда, случилось восстание 1905 года – своеобразная цветная революция, как бы его сейчас назвали. Но тогда обошлось.

В чем встречать пушистых покровителей? Надевать черное, сообразно цвету животного, не стоит – мрачновато будет. Красное? Чтобы повеселее? Не самое лучшее решение. И кролики, и коты, и зайцы сторонятся яркого и кричащего. Подойдут спокойные тона: серый, зеленый, голубой, бежевый. Можно добавить «воды» - что-нибудь серебристого, белого и даже золотистого.

В яствах, подаваемых на стол, особых ограничений нет – побольше зелени и морковки. Это для кроликов и зайцев. Не забудьте про рыбу – это для котов.

Не трудно догадаться, что в праздник надо избегать блюд из крольчатины и зайчатины.