Сергей Степашин, экс-премьер РФ: России нужна пятимиллионная армия строителей. Будем возрождать разрушенные войной города

Общественный совет при Минстрое России, который уже восемь лет возглавляет Сергей Степашин, признан лучшим по итогам работы среди общественных советов всех министерств и ведомств страны. Фото: предоставлено пресс-службой Общественного Совета при Минстрое РФ

Общественный совет при Минстрое России, который уже восемь лет возглавляет Сергей Степашин, признан лучшим по итогам работы среди общественных советов всех министерств и ведомств страны.

… - Сергей Вадимович, такие советы при федеральных министерствах, службах и агентствах стали создавать по Указу Президента России ещё в 2006-м. И у многих тогда были (да и сейчас остаются) сомнения: нужны ли такие образования, в чем их смысл?

- В нашем Совете при Минстрое сотрудничают более тридцати человек. Это те люди, кто профессионально работал и работает в отрасли: бывшие руководители Министерства строительства, отраслевых вузов, главный архитектор Москвы и так далее.

И собрали мы людей не для того, чтобы покрасоваться.

Это, действительно, настоящие профессионалы, специалисты, которые могут не только оценки давать, но и подсказывать менее опытным коллегам…

У нас же единственный общественный совет, который создал свои аналоги в регионах. То есть - налажена обратная связь с самыми удаленными территориями. А вопросы решаем - наиболее актуальные и по всем отраслям – ЖКХ, стройка, лифтовое хозяйство, тарифы, архитектура…

К нам, действительно, прислушиваются.

- А где вот у нас особенно нужен глаз да глаз?

- Да везде! Ну, прежде всего, это то, чем я занимаюсь тоже в течение восьми лет: переселению граждан из аварийного жилья. (Сергей Степашин много лет возглавлял Наблюдательный совет Фонда ЖКХ, сейчас это - Фонд развития территорий, в котором Сергей Вадимович - глава попечительского совета. - А.Г.)

Эта тема постоянная. Мы не раз ставили перед правительством вопросы о выделении средств на эту наша программу. И получали их. Полтора миллиона семей переселили.

Сейчас наш Минстрой старается как можно быстрее восстанавливать разрушенные города ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Новороссию мы поднимем.

Вот еще уникальный случай - при Минстрое работает детский общественный совет, о котором даже президенту Владимиру Путину докладывал наш министр Ирек Файзуллин.

- Кстати, об этом необычном совете уже писала «Комсомольская правда».

- Мы поддерживаем программу «Я – строитель будущего». А к ней «привязан» не только детский совет, но и работа в учебных заведениях, в колледжах – бывших ПТУ.

Фото: предоставлено пресс-службой Общественного Совета при Минстрое РФ

- А цель…

- Она как раз очень понятная: эти ребятишки в перспективе, я думаю, будут прекрасными специалистами и руководителями нашей отрасли.

Сегодня России очень не хватает профессиональных строителей.

Знаете ли вы, что практически все рабочие в данной сфере у нас – приезжие из бывших республик Советского Союза, особенно из Средней Азии?

- Догадываемся. Как-то даже звучала цифра дефицита кадров на объектах.

- Почти 5 миллионов человек. Эту цифру озвучивал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

При Минстрое работает детский общественный совет, о котором даже президенту Владимиру Путину докладывал наш министр Ирек Файзуллин. Фото: предоставлено пресс-службой Общественного Совета при Минстрое РФ

Я с ним полностью согласен. Если брать все стройки: возведение жилья, промышленных и общественных зданий, прокладку дорог - нужна целая армия. Особенно - сейчас, когда приступили к восстановлению разрушенного войной жилищного комплекса и к подготовке его к зиме на освобожденных территориях.

Параллельно выполняются программы переселения из аварийного фонда - тут еще один миллион человек ждет своей очереди.

А для этого надо модернизировать жилищно-коммунальный комплекс.

Готовить кадры.

- Это все требует огромных средств. Потянем?

- Вне всякого сомнения. России хватит сил и Новороссию поднять, и ЖКХ модернизировать.