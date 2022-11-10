В Египте пройдет пройдет 27-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата

Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов. Фото: Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

При поддержке компании BloomGroup и Центра международных и сравнительно-правовых исследований Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов и Газпромбанк организуют дискуссионные сессии в рамках 27-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-27). Мероприятие состоится в продолжение Форума 14 ноября 2022 года.

В этом году КС-27 пройдет под председательством Египта в прибрежном Шарм-эль-Шейхе с 7 по 18 ноября. Цель реализовать действия в соответствии с предыдущими соглашениями во всех областях, связанных с изменением климата, с акцентом на защиту людей от непосредственных последствий изменения климата, гарантируя, что никто не будет забыт.

Председательство Египта на КС-27 указывает на необходимость в первую очередь выполнить текущие финансовые обязательства с общей финансовой целью в размере 100 миллиардов долларов и удвоением глобального финансирования адаптации, а также принять общие глобальные амбиции в области финансирования для обеспечения долгосрочных, устойчивых, эффективных действий по борьбе с изменением климата.

В повестке дня особый акцент делается на всесторонних действиях по борьбе с изменением климата путем дальнейшего сокращения выбросов и решением вопросов адаптации к изменению климата, направленных на спасение жизней и средств к существованию.

КС-27 будет сосредоточена на том, как мир планирует оплачивать расходы на борьбу с изменением климата, которые, по оценкам, составят к 2050 году 125 триллионов долларов США.

Результаты всех дискуссионных сессий будут направлены в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Президенту РФ.