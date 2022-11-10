Молодая жена Диброва увеличила грудь до четвертого размера и показала себя после пластики

Полина и Дмитрий Дибровы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жена телеведущего Дмитрия Диброва месяц назад решилась на пластическую операцию: 33-летняя Полина подкорректировала грудь. И вот теперь модель продемонстрировала, как ее формы выглядят после пластики. Раздевшись до бюстгальтера, мама троих детей сняла видеоролик и выложила его в соцсети.

«Я абсолютно счастлива тому результату, который увидела в зеркале. Ну, вот так у нас. Как вам красота?», - спросила Диброва у своих подписчиков.

33-летняя Полина увеличила грудь. Фото: кадр видео.

Молодая жена 62-летнего телеведущего рассказывала, что легла под нож хирурга, чтобы вернуть своей груди форму после родов и похудения. Модель резко сбросила вес, сейчас она весит меньше 60 килограммов. В итоге ее грудь просто «сдулась». Поэтому Диброва решила увеличить бюст до четвертого размера. Полина уточнила тогда, что собирается вставить импланты, речь о подтяжке не идет.

«К сожалению, жир уходит со всех мест. Я вижу, что можно немного изменить ситуацию. И сделать свое женское «я» еще ярче», – писала она, отметив, что супруг поддержал ее инициативу.

По словам Полины, она мечтала об этом и ждала подходящего момента. И, конечно, прежде всего, она хотела порадовать своего супруга. Два года назад Дмитрий перенес инсульт, последствия которого сказываются до сих пор. Несомненно, похорошевшие прелести жены поднимут ему настроение и настроят на бодрый лад.

Жена телеведущего вставила импланты. Фото: кадр видео.

Дмитрий Дибров познакомился со своей будущей женой в Ростове-на-Дону, когда Полина Наградова (это ее девичья фамилия) принимала участие в местном конкурсе красоты. Их роман развивался стремительно, и уже в 2009 году 19-летняя модель стала женой 49-летнего телеведущего.

«Брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись… Мне просто повезло! Разница в возрасте - ничему не гарантия, это лотерея, как если супруги - ровесники. А дети еще никогда никого не удерживали», - говорил Дибров.

В браке у пары родились трое детей: 12-летний Александр, 8-летний Федор и 7-летний Илья. У Диброва также есть сын Денис от первого брака и дочь Лада от второго.