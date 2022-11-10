Выпускницы сестринских курсов «Единой России» начали работать в военных госпиталях

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Первые выпускницы курсов медсестёр, организованных «Единой Россией» вместе с Российским национальным исследовательским медуниверситетом им. Н.И. Пирогова, начали оказывать помощь раненым военнослужащим, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

ДЕПУТАТЫ-МЕДСЕСТРЫ

«В первые дни мобилизации мы получили огромное количество обращений от женщин, выразивших готовность работать медсёстрами в военных госпиталях. Эта инициатива шла от настоящих патриоток своей страны. «Женское движение» партии и специалисты медуниверситета им. Н.И. Пирогова помогли желающим пройти обучение», – отметила Екатерина Стенякина.

Депутат приступила к работе в госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве и будет каждую неделю работать в отделении нейрохирургии, совмещая это с работой в Госдуме. Кроме Екатерины Стенякиной курсы медсестёр прошли член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина и заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Жанна Рябцева.

Одновременно выпускницы курсов сестринского дела, которые запустила «Единая Россия», приступили к работе в качестве медсестёр в Военном клиническом госпитале ЮВО в Ростове-на-Дону. Они прошли обучение в Ростовском государственном медицинском университете (РостГМУ).

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

По словам одной из выпускниц курсов Анастасии Бахтиной, волонтёры изучили обязанности младшего и среднего медицинского персонала, правила хранения лекарств, способы оказания первой помощи при неотложных состояниях на фоне сильного повышения температуры тела, при несчастных случаях и отравлениях. Также во время обучения отработали порядок действий в критических ситуациях: при лихорадке, различных видах кровотечений, инфекционно-токсическом и анафилактическом шоках. С момента запуска курсов в университете обучились около 100 волонтёров.

«Первая помощь, уход за больными – это те навыки, которые могут пригодиться каждому из нас в любой момент. Мы хотели применить полученные знания на практике и попросили пройти условную «практику» в военном госпитале. Помогаем врачам, постепенно нарабатываем практический опыт, поддерживаем пациентов, ухаживаем за ними, выполняем несложные медицинские манипуляции», – рассказала она.

При участии «Женского движения» «Единой России» и в других регионах открываются программы обучения медсестёр. Кроме того, под руководством российского хирурга, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева разработали онлайн-курсы. Их можно пройти на сайте Высшей партийной школы.