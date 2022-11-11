Танцует в поле русская душа под звуки гуслей

Гусли от Сергея Горчакова (слева) есть у многих российских и мировых знаменитостей. Инструмент для Сергея Безрукова, естественно, украсили русские березки. Фото: Личный архив Сергея Горчакова

Однажды побывав на фольклорном фестивале, молодой автослесарь из Санкт-Петербурга так увлекся гуслями, что с нуля наладил под Тверью производство этих полузабытых русских инструментов. Всего за несколько лет предприятие стало крупнейшим в мире, и теперь гусли от Сергея Горчакова постоянно звучат на профессиональных концертах, а его инструменты есть у Сергея Безрукова, Андрея Мерзликина, Сергея Шнурова, Константина Кинчева, SHAMAN и группы Metallica.

- Эти скоро в Москву поедут, эти, шлемовидные, - в Таганрог, эти - в Читу, эти - в Австралию и Канаду! - перед отправкой заказчикам основатель мануфактуры «Мир гуслей» Сергей Горчаков лично проверяет каждый инструмент: хорошо ли упакованы? За стеклом в соседнем цеху - визг пил и фрезерных станков: на наших глазах из кусков кавказской ольхи рождаются заготовки для новых гуслей. Настоящий конвейер:

вот здесь дерево сушится, здесь ставятся резонаторы, а на втором этаже - тщательно шлифуется, покрывается лаком и ждет, когда на него установят колки, натянут струны и проверят звук. Главный тверской гусляр радуется, когда говорит, что отсюда ежегодно выпускаются более 2,5 тысячи гуслей в год, а оборот этого экзотического бизнеса перешагнул за 20 миллионов рублей в год. Хотя еще несколько лет назад Сергей ни о чем подобном и не помышлял.

«ЗНАК БЫЛ, ЧТО ЛИ...»

До поры до времени Сергей Горчаков жил в Санкт-Петербурге, работал автомехаником и вел нехитрый бизнес: покупал бэушные иномарки, ремонтировал и продавал. Вырученные средства позволяли нормально существовать, но, как признается он, морального удовлетворения это не приносило. Молодой человек, как пишут в книжках, искал себя, параллельно увлекшись культурой Древней Руси и собственного рода и решив какое-то время пожить на родине предков, в тверском селе Пушкино.

- В 2009 году как обожгло, когда попал на праздник Ивана Купалы, - вспоминает он. - До этого отношение к таким праздникам и мужикам в лаптях и со старинными инструментами было, наверное, как и у всех городских, - снисходительное, что ли: ну собираются мужики с бабами, переодеваются в старые одежды, ну и ладно. Увидел ремесленников, впервые услышал гусельные переливы - кайф просто! Вот что искал, мое! А вскоре мне знак, что ли, был…

«Знак» предстал в виде загоревшегося гаража - чтобы прокормиться, Сергей по-прежнему занимался ремонтом старых иномарок на перепродажу, одна из них и вспыхнула однажды ночью. Было обидно: купил, вложил деньги в ремонт, только что покрасил, и на тебе...

- Тут я понял, что не хочу больше этим заниматься, - говорит он. - Тем более давило, что это некая халтура: покупаешь дешево, в силу отсутствия нормального оборудования ты машину не можешь сделать качественно, и все заточено на том, чтобы продать и заработать. Не можешь же покупателю сказать: битая сильно была, мы немного поменяли то и то… Это лукавство сильно коробило.

И, избавившись от трех так и неотремонтированных «Мерседесов», Сергей еще глубже закопался в изучение русской культуры. Какое-то время вместе с отцом вырезал по дереву чаши и братины (ковши для пива и вина), мастерил кресла-качалки и ульи на продажу. Но гусли не отпускали, и однажды он решился.

Недавно фабрика отметила первый юбилей. В честь которого, естественно, смастерили уникальный инструмент в виде корабля. 10 лет успешного плавания! Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ СЖЕГ

Из сарая Сергей Горчаков вышел счастливым - почти неделя трудов была оформлена в виде первых гуслей в его руках. Эмоции кратно усиливались от того, что смастерил их сам, лишь по картинкам и наитию, не имея музыкального образования! Первый экспонат был торжественно вручен сестре, а спустя время был изъят и... сожжен.

- Снова поехал по мастерам и фестивалям, и было с чем сравнивать, - пожимает плечами он. - И как-то стало стыдно за звуки, которые издавали мои первые гусли…

Но своего занятия не бросил, продолжая совершенствовать технологии и уже четко понимая, чего хочет:

- Ремесленников-гусляров по стране - около сотни. Но, во-первых, инструмент от них очень дорогой - 20 - 30 тысяч. Во-вторых, его долго ждать - от полугода, пока изготовят. А мне захотелось, чтобы гусли стали доступным и массовым инструментом, чтобы каждый мог их себе позволить.

Деревенские посмеивались: чудак человек - гусли какие-то делать пытается, лучше бы работать шел. Но, увидев серьезность замысла, шутить перестали. К тому же Сергей дал работу нескольким местным жителям, втянув в процесс и выплачивая зарплату.

Первый своего рода триумф случился летом 2012 года на фестивале реконструкторов - один из гусляров, оценив тверское изделие, купил его за 2 тысячи рублей! Мир гусляров мало чем отличается от подобных узкопрофессиональных мирков - былинные предания о классном и недорогом инструменте разнеслись по сарафанному радио, и заказов заметно прибавилось. В 2018-м на мануфактуре «Мир гуслей» трудилось уже восемь мастеров, которые едва успевали выполнять заказы. Из сарая мануфактура переехала в свежеотстроенную двухэтажную мастерскую, были закуплены новые станки, рисовались новые планы…

Но жизнь так устроена, что не терпит ровных дорог для главных героев подобных сюжетов - обязательно расставит ухабы, на которых тот неизменно шлепнется и больно набьет синяки и шишки. И тогда герой либо опускает руки, переводя повествование в жанр драмы, либо воспринимает удары как вызов, и в этом случае рассказ становится приключенческой историей успеха. Так в один не очень прекрасный момент произошло и с Сергеем.

«НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ, НЕ БРОСАЙТЕ!..»

- Отец среди ночи будит: «Горим!» - улыбка пропадает с лица Сергея, когда он говорит про тот самый вызов, случившийся в конце января 2018-го. - Горела мастерская, уже сильно, пытались тушить, спасать инструменты, но… Все там и осталось… Пожарные потом выдали: поджог. Кто? Врагов у нас не было, наоборот - местные очень хорошо к этому относились. Конкурентов тоже нет… Скорее всего, кто-то, проходя мимо, бросил окурок в кучу опилок. Утром пришли мастера, смотрят на пепелище, молчат, я тоже. Как сначала-то начинать? Ни денег, ничего…

А уже на следующий день Сергей Горчаков проснулся ошеломленным: куча неизвестных ему ранее людей со всей страны писали, звонили, спрашивали: чем помочь, куда перечислить деньги? Оказалось, что все они прочитали живой и грустный пост в соцсетях, который написали сестры Сергея.

Только за первые сутки на счет поступило около полумиллиона рублей, а помощь все шла и шла. Местные бизнесмены доставили стройматериалы на новое помещение, кто-то привез новенькие инструменты, кто-то лично приехал помочь восстановить мастерскую, какие-то бабушки из Сибири в знак поддержки прислали шерстяные носки и несколько банок варенья, а актер Андрей Мерзликин, с которым они теперь дружат, записал в своем блоге обращение в поддержку погорельцев. И каждый просил: только не отчаивайтесь, не бросайте начатое!

- Раньше было чувство, что мы как будто навязываем традиции: ну, купите наши гусли, ну, пожалуйста, вещь полезная, в хозяйстве сгодится, - вспоминает основатель «Мира гуслей». - Но после пожара выяснилось, что это не так: мы реально обалдели от волны поддержки, что пошла со всех сторон, - людям это действительно оказалось нужно. И уже через пару дней поставили вагончики и начали все заново.

После пожара здание мануфактуры восстановили на народные пожертвования, и стало оно краше прежнего. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

ПРИЗНАК ХОРОШЕГО СТИЛЯ

Новое здание вышло краше прежнего. За счет этой помощи за короткий срок удалось купить оборудование, восстановить шаблоны, и уже к весне все опять заработало. Тверской художник расписал его под лубок в старорусских традициях, и теперь, прежде чем зайти внутрь, гости подолгу рассматривают бородатых гусляров и скоморохов, веселящихся на фасадах. К делу подключились специалисты из Академии музыки имени Гнесиных, которые помогают мастерам довести звук до профессионального уровня, а последние увеличили ассортимент аж до 52 моделей. Сестры Сергея тем временем тоже вовлеклись в процесс и теперь в соседней избушке шьют дизайнерские платья в народном стиле.

Интерес к гуслям проснулся и у российских звезд. Постепенно владеть тверским инструментом стало признаком хорошего стиля, и теперь гусли, сделанные в этой деревушке, есть у Константина Кинчева, Сергея Безрукова и Сергея Шнурова, групп «Калинов Мост», «Нейромонах Феофан» и «ЧайФ». Недавно они оказались у певца SHAMAN, а среди самых неожиданных владельцев стала группа Metallica - фанаты заказали и подарили.

- Берут, чтобы былины петь?

- А вот и нет! Гусли оказались очень даже современным инструментом, они вышли за пределы фольклора, - протестует Сергей и показывает несколько роликов, где гусляры XXI века лихо выводят Цоя, Высоцкого и «Гражданскую оборону». Звучит необычно и красиво. - Ждем теперь, кто первопроходцем будет и в русский рок гусли введет - сногсшибательно будет! Пойми, гусли - это не только деревяшка со струнами, но и постоянное расширение смыслов. Очень многие понимают, что этот инструмент прошел через всю историю России и он более русский, чем балалайка или гармошка. И многим хочется через них соприкоснуться с древностью. И не только.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Запрос на старину огромный»

Сергей рассказывает о новых неожиданных открытиях. Недавно, например, партию гуслей приобрели сразу несколько компаний, никак не связанных с искусством. Оказывается, с их помощью проводят тимбилдинги (мероприятие для подъема командного духа у сотрудников), используют в качестве антистрессового и успокаивающего инструмента. На это качество, кстати, обратили внимание молодые мамы, которые пишут восторженные благодарности: послушав мелодичные переборы, младенцы успокаиваются и лучше спят. А еще их заказывают православные батюшки, называя умиротворяющее звучание гуслей вкупе с переливами колоколов настоящей православной музыкой.

- Тяга к инструменту очень большая, - продолжает Сергей. - На рок-фестивале «Нашествие» как-то привезли гусли, и моментально очередь поиграть на них выстроилась. За три дня около тысячи человек научили играть на них - это гораздо легче, чем на гитаре.

Вдохновленные таким интересом, тверские мастера провели свои гусельные фестивали, на которые в прошлом году приехало 400 человек, а в этом - уже за тысячу.

- Очень интересное сообщество образовалось, которое вместе редко где увидишь: тут и музыканты, и спецы по струнным инструментам, и эксперты по русским традициям, которые залы собирают, и бизнесмены с чиновниками, и йоги, и кришнаиты, и хиппи, и православные. Не подумай, всем сразу говорим - никакой религиозной и политической подоплеки у нас не должно быть, только культура и русские традиции. У нас даже есть проект по созданию этнодеревни, в которой каждый мог бы окунуться в древнерусскую атмосферу. С харчевней по старинным рецептам, ремесленниками и, конечно, гуслями. Запрос на это огромный.