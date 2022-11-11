Ученые доказали, что гипертоники переносят ковид тяжелее

Медики пришли к выводу, что даже без дополнительных хронических заболеваний гипертония серьезно повышает риски осложнений Фото: Олег УКЛАДОВ

В журнале PLoS One опубликовано новое исследование: гипертония повышает риск развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. Ученые проанализировали данные из британского биобанка. И выяснили, что гипертоники примерно в 2,3 раза чаще переносили ковид в тяжелой форме.

Правда, у большинства этих больных были сопутствующие хронические заболевания, например, диабет, заболевания почек. Да и возраст чаще всего был больше 60 лет.

Но отбросив все эти дополнительные факты, утяжеляющие течение любой болезни, медики пришли к выводу, что даже без дополнительных хронических заболеваний гипертония серьезно повышает риски осложнений - примерно на 22%. Расчеты показали, что пациенты с систолическим артериальным давлением в 150-180 мм ртутного столба на 90% чаще болели тяжелыми формами COVID-19.

При этом не было никаких доказательных данных, что прием препаратов от гипертонии повышал риск осложнений от ковида (раньше медики опасались такого эффекта). Поэтому профессор Уилкинсон и его коллеги предположили, что стандартную терапию гипертоников можно использовать для снижения риска развития тяжелых форм ковида среди пациентов с высоким давлением. И, конечно, не забывайте о прививке — она снижает риск тяжелого течения и развития осложнений.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Теперь и Паркинсон... Чем тяжелее болел, тем выше риск развития проблем с мозгом

Не так давно ученые предупредили: у пожилых людей после ковида выше риск развития болезни Альцгеймера. И вот другие тревожные новости: тяжело переболевшие люди рискуют оказаться в группе риска по болезни Паркинсона

Это выяснили ученые из Квинслендского университета в Австралии: коронавирус активирует в мозге ту же воспалительную реакцию, что и болезнь Паркинсона. За ее развитие отвечают особые клетки и белки в мозге. Если в клетках мозга уже были белки, связанные с болезнью Паркинсона, то воспаление было еще сильнее.

Ученые считают, что коронавирус позволяет болезни Паркинсона активнее развиваться в организме человека. Отмечено, что у ранее здоровых людей риск развития нейродегенерации повышалась на 80% в течение года после ковида.