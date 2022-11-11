Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях 13 бандеровцев

Фото: Росгвардия

За неделю подразделения Росгвардии в ходе адресных и разведывательно-поисковых мероприятий на территории Херсонской и Запорожской областей выявили 13 бандеровцев, которые оказывали помощь украинским националистам. Пособники ВСУ задержаны.

По месту жительства пособников ВСУ и при обнаружении схронов изъято множество оружия.

«Обнаружено более 20 единиц огнестрельного оружия, переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», выстрелы для гранатометов различной модификации, гранаты наступательного и оборонительного типа, свыше 60 артиллерийских снарядов калибром 152 мм., более 100 минометных мин калибром 120 мм и около 5 тысяч тысяч патронов для стрелкового оружия», - перечислили в Росгвардии.

Кроме того, росгвардейцы обеспечили выдачу мирным жителям регионов более 120 тонн гуманитарной помощи.

«Продукты питания и предметы первой необходимости получили почти 20 тысяч граждан из 25 населенных пунктов: Новой Каховки, Веселого, Скадовска, Таврийска, Молочанка и других. Кроме того, росгвардейцы обеспечили доставку еще 140 тонн гуманитарной помощи, которая планируется к выдаче в ближайшее время, выполнили 27 задач по сопровождению гуманитарных колонн», - отметили в ведомстве.

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