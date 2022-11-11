Высококачественными техническими маслами обеспечит промышленность Хакасии «Газпром нефть»

Фото: www.gazprom-neft.ru

В ходе реализации соглашения специализированные смазочные материалы для индустриальной техники горнодобывающих и металлургических предприятий, энергетического комплекса, жилищно-коммунального комплекса, автотранспорта будут поставляться напрямую на предприятия республики Хакасия с заводов «Газпром нефти» в Омске и Московской области.

Александр Дюков отметил, что основу промышленного потенциала республики Хакасия составляют предприятия гидроэлектроэнергетики, цветной металлургии и горнодобывающего сектора. А для сложного индустриального оборудования необходимы высокотехнологичные масла.

Фото: www.gazprom-neft.ru

«Газпром нефть», как один из крупнейших российских производителей смазочных материалов, может не только обеспечить потребности региональных предприятий в этой продукции, но и по запросам партнеров разработать индивидуальные рецептуры масел для различной техники. Помимо этого, теперь предприятиям Хакасии будет доступно наше экспертное решение по предиктивной аналитике оборудования, которое уже показало высокую эффективность на промышленных объектах во многих регионах России», – прокомментировал Председатель правления «Газпром нефти» детали соглашения.

Сервис предиктивного мониторинга состояния оборудования G-Lab* – уникальная для российской промышленности опция. Собственная цифровая платформа «Газпром нефти» с помощью технологий искусственного интеллекта анализирует пробы работающих масел и формирует рекомендации по необходимому сервисному обслуживанию техники.

«Сотрудничество Хакасии с компанией «Газпром нефть» позволит решить задачу импортозамещения смазочных материалов и технических жидкостей для широкого спектра наших предприятий и организаций, что обеспечит их стабильную работу», – отметил важность подписанного соглашения глава Хакасии Валентин Коновалов.

Фото: www.gazprom-neft.ru

* Первый в России цифровой программный комплекс диагностики оборудования и автомобильной техники на основе анализа состояния масла. Технология позволяет прогнозировать потенциальные неисправности механизмов на ранних стадиях и формировать рекомендации по оптимальному сервисному обслуживанию.