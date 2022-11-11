Покинувшая страну Алла Пугачева назвала свою фаворитку в России: "Умная и талантливая. Браво!"

Артистка решила не пропускать ни одного русскоязычного концерта Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Светская жизнь осевшей в Израиле Аллы Пугачевой бьет ключом: похоже, артистка решила не пропускать ни одного русскоязычного концерта. За последние недели она танцевала под Земфиру, подпевала Борису Гребенщикову, а накануне отметилась на шоу Zivert в Тель-Авиве. И похоже, последнюю Пугачева нарекла своей фавориткой.

- Красивая, талантливая и умная певица покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженный зал. Браво! - написала Примадонна о Zivert в своих соцсетях.

К слову, визит Пугачевой на этот концерт не остался незамеченным: на выходе с криками "Мы вас любим!" её поджидала толпа русских поклонников, которым звезда благосклонно помахала рукой.

Алла Пугачева на концерте Зиверт в Тель-Авиве. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, Алла Борисовна уже не впервые восхищается молодой певицей. Каких-то полтора года назад, когда Максим Галкин (признанный теперь в России иноагентом) еще вел шоу "Музыкалити" на YouTube, супругу он позвал участвовать именно в паре с Юлией Зиверт. По задумке программы, артисты разных поколений должны были обсуждать новые хиты и, конечно, спорить о ценностях. Однако, этот выпуск получился "беззубым": Пугачева всячески нахваливала свою оппонентку и даже оказалась довольна тем, как она перепела "Айсберг". Небывалая щедрость!

Впрочем, в последнее время на чужбине Пугачева и вовсе смягчилась, простив былые обиды даже заклятым недругам. Так, например, случилось с Земфирой: после концерта артистки раскланялись друг другу, забыв о взаимных оскорблениях времен "нулевых". Тогда, напомним, Земфира утверждала, что "артистки Пугачевой не существует" - она, мол, давно уже спела все свои хиты, а сама Примадонна, по слухам, закрыла дерзкой рокерше теле- и радиоэфиры.

Однако, поклонников гораздо больше, чем дружба с коллегами по цеху, волнует другой вопрос: навсегда ли Алла Борисовна уехала из России или еще вернется. Но сама Пугачева об этом молчит. Лишь однажды она написала, что счастлива в Израиле и молится о мире на святой земле.