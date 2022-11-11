Подросток из Панамы второй год подряд участвует в премии «Экология – дело каждого»

Фото: Пресс-центр Росприроднадзора

Ребята из Панамы не просто участвуют в премии, но и попадают в финал проекта. Вот один из примеров.

- В прошлом году ребенок из Панамы Луис дель Сид из города Давид занял второе место в одной из номинаций и был награждён, - сообщила глава службы Светлана Радионова на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Панама в Российской Федерации Роландо Энрике Барроу Ноадом. - В этом году он тоже принимает участие и уже вместе со своей семьёй. В своём репортаже Луис поднял проблему углеродного следа в животноводстве. Он не единственный участник, много детей подали работы в номинацию по фотографии. Всем желаем удачи и ждём новых участников. Премия стала самым большим экологическим конкурсом для детей, где они рассказывают в разных номинациях о том, что думают об экологии.

Фото: Пресс-центр Росприроднадзора

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Панамы Роландо Энрике Барроу Ноад заверил, что со своей стороны сделает все, чтобы поддержать проект Росприроднадзора.

- Я уверяю вас, что мы со своей стороны полностью готовы поддерживать вашу инициативу и помогать проекту развиваться, - сказал господин посол. - Мы готовы делать все, что от нас зависит для того, чтобы в следующем году ваша премия прошла также успешно. Как верно отмечено в названии конкурса – «Экология – дело каждого», и это верные слова. Для нас тема сохранения окружающей среды очень важна, поэтому нам интересно то, что вы делаете.

Напомним, международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия второго сезона собрала свыше тысячи иностранных работ из 33 стран мира, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом.

В проекте могут принять участие дети и подростки от 6 до 17 лет и подать заявки на сайте www.экологияделокаждого.рф. В премии девять номинаций, индивидуальные и командные: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Жюри премии второй год возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

СПРАВКА «КП»

Генеральным партнёром премии Росприроднадзора стало АНО «Центр „Арктические инициативы“. Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК „Уралхим“, ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк.

Генеральный информационный партнёр – РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнёр – Business FM. Проект поддержали: Российское общество «Знание», Российский футбольный союз, гранд отель «Жемчужина», киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, ФГБОУ ДО ФЦДО, «Ведомости», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», ФИА «Регнум», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты» и другие.