Елку ставим на балкон, шары и фрукты распределяем по квартире: Как украсить квартиру на Новый год

Вера Кинчева говорит, что украшая дом к празднику можно не придерживаться правил, а включить фантазию. Фото: Первый канал

На Первом канале по субботам выходит новая программа «ПроУют». Квартиры обычных людей преображает команда профессионалов под руководством актрисы Веры Кинчевой, которая называет себя «уютологом». Сейчас набирают новых участников проекта – можно подать заявку на участие в передаче на сайте Первого канала.

Вера Кинчева профессионально занимается преображением и обновлением квартир и домов – у нее есть свое бюро. Ну а интерьеры собственной квартиры, а также жилье друзей Вера уже давно преобразила. В этой передаче нет пыльного и долгоиграющего ремонта. Здесь показывают, как просто сделать свое жилье уютным. Кинчева во время съемок общается с художниками, дизайнерами, декораторами – они рассказывают зрителям разные секреты, дают советы. Ведущая посещает магазины отечественных производителей декора и мебели. Вера сама красит стены, выбирает гитару и антиквариат в квартиры героев. В общем, если вы собрались обновить жилье – в передаче «ПроУют» найдете много полезного.

Вера Кинчева – из известной московской семьи. Ее мама - Александра Панфилова (Локтева) искусствовед и журналист, папа – Константин Кинчев знаменитый рок-музыкант, лидер группы «Алиса». Вот только в родительском доме Вера ничего не меняет. Почему? Об этом Вера Кинчева рассказала KP.RU.

В программу к Кинчевой сейчас набирают новых участников — для преображения квартир. Фото: Первый канал

О своем и родительском доме

- Обуючивать что-то у родителей нет никакого смысла, потому что моя мама абсолютная царевна уюта. И у меня эта способность и талант раскрылись, благодаря маме и бабушкам. Семейный талант, который достался по наследству и мне посчастливилось раскрыть его в таком масштабе, чему я очень рада – делаю чуточку теплее жизнь людей.

Я абсолютно «сапожник с сапогами». В моей квартире давно не осталось ни одного сантиметра без уюта. А потом добралась и до домов друзей - по их просьбам.

О родовом гнезде

- Сейчас я реконструирую дом, который спроектировала еще моя прабабушка. В этом доме росла моя бабушка – папина мама, потом рос папа… Теперь я восстанавливаю наше родовое гнездо, надеюсь переехать туда и жить круглогодично уже в следующем году. Конечно, это будет место встреч для всей нашей семьи. Дом стоит среди сосен, которым лет по сто. Эти дома в Подмосковье называли «дачами ученых или научными дачами». Для меня это родовое гнездо - место силы, когда приезжаю всегда заряжаюсь энергией. Каждый из моих друзей всем сердцем полюбил мой дом: наш кораблик - мы так его прозвали, потому что заходишь туда, включаешь музыку и начинается путешествие по радиоволнам разных десятилетий. Еще до начала кардинальной перестройки дома мы с подружками выкрасили все там в белый цвет. Раньше ведь самый распространенный цвет краски был коричневый, вот его мы и закрасили, постелили половички. И я уже там отмечала день рождения.

Как раз сегодня в родовом гнезде наконец-то подключили газ, поставили новый счетчик, вентиля. Я очень-очень рада.

О передаче

- Времени посмотреть программу «ПроУют» с семьей у меня пока не было: к примеру, первую серию смотрела на гриме перед съемками в кино. Но у нас есть семейный чатик, в который периодически то мама, то папа, то сестра пишут свои впечатления о программе. А потом мы созваниваемся и обсуждаем – когда у всех есть время. Каждую серию я монтирую с режиссером Даней Шапоренко. Участвую в историях от начала и до финала. Каждая из серий раскрывает личную историю человека, с которым мы соприкасаемся.

Кухня героини передачи «ПроУют»: «до» и «после». Получилась кухня во французском стиле. Фото: Первый канал

СОВЕТЫ К НОВОМУ ГОДУ

Мы попросили Веру Кинчеву поделиться советами по созданию атмосферы праздника в квартире.

1. Три года не ставлю елку в квартире. Ставлю ее на балконе. Покупаю шикарную русскую елку - и пушистую, и пахучую. Она может стоять на балконе до самого апреля. Плюсов масса. Не сыпется. Коты игрушки не сбивают и дождик не едят. За окном волшебная атмосфера – кажется, что кусочек леса, так как стоит большая елка.

2. Нет правил, есть только ваша фантазия. Любимые елочные шары можно вешать в доме и на светильники, и на ручки комода. Не обязательно на елку.

3. Овощи и фрукты классный элемент декора. Можно точечно разложить мандарины на разных поверхностях - как цветовые акценты, это уже создаст волшебную атмосферу. Можно добавить рядом тонких теплых гирлянд (на батарейках). В большие вазы поставить лапник, чтобы был аромат елки в квартире. Максимум фантазии – и вот оно готово волшебство.

Программа «ПроУют» в эфире на Первом канале в субботу в 10.15.