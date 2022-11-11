Потерь не допущено, мосты взорваны: Зачем Россия отвела войска на левый берег Днепра и что будет дальше

После отхода российских сил из Херсона, был подорван Антоновский мост через Днепр (два его пролета) для исключения риска, что украинские военные смогут использовать его для наступления. Также выведен из строя железнодорожный мост. Фото: Александр КОЦ

1. Какое количество наших войск находилось на правом берегу Днепра?

Судя по информации военкоров, «близких» к штабу спецоперации, с правого берега Днепра отведено примерно 20 тысяч российских бойцов. В некоторых СМИ мелькала информация, что наших войск на этом плацдарме было около 40 тысяч человек. Это неправда. Реальная цифра приблизительно вдвое меньше.

А вот у противника (по его же данным) на Херсонском направлении было 60 тысяч человек. Такое соотношение - тройное преимущество противника в живой силе — во многом и стало причиной решения об отводе войск. Забота о спасении жизней людей сыграла здесь решающую роль. Помните, что сказал командующий силами спецоперации генерал Сергей Суровикин? «Войска отводятся, чтобы сохранить жизни военных и мобилизованных».

Количество выведенной на левый берег Днепра российской боевой техники оценивается в более 3,5 тысяч единиц.

«Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег, - говорится в докладе минобороны РФ. - Потерь личного состава и техники не допущено. Всем гражданским лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.»

Всего с правого берега эвакуировано около 115 тысяч жителей.

2. Как был организован отвод наших войск?

Перед тем, как сняться с позиций, наши войска создали «многослойное» минирование местности и дорог. Что уже принесло свои «плоды»: только в одной пустой Александровке формирования Украины потеряли 3 единицы бронетехники и до взвода боевиков. Противник вынужден продвигаться крайне медленно.

После отхода российских сил из Херсона, был подорван Антоновский мост через Днепр (два его пролета) для исключения риска, что украинские военные смогут использовать его для наступления. Также выведен из строя железнодорожный мост.

Основные силы российских войска перебирались на левый берег Днепра ночью с соблюдением правил светомаскировки. «Помогал» нашим и туман на обеих берегах Днепра. Украина-американские артиллерийские силы пытались наносить удары по переправам у Херсона и Новой Каховки, выпуская по ним целые «пакеты» ракет HIMARS, наводя их с космических спутников США. Но российские средства ПВО сработали надежно, прикрыв отвод войск.

3. Что будет дальше?

Главная задача российских войск на левом берегу Днепра – создать такую линию обороны, которая не позволила бы противнику форсировать реку. Широкая водная преграда играет нам на руку. Одновременно будет проводиться перегруппировка войск (вполне возможно, что с прицелом на грядущее контрнаступление и не обязательно в этом месте). Однако это не значит, что для российских войск на левом берегу больше нет серьезных угроз. Украинские формирования, усиленные под видом наемников натовскими военными (около 5 тысяч иностранцев, в основном поляков), могут пытаться ударить в тыл со стороны Запорожья. Потому штаб спецоперации уже сейчас принимает меры, чтобы наши войска не оказались в «стратегических тисках».