Песков заявил, что в юридическом статусе Херсона не может быть никаких изменений

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Подскажите, а продолжает ли Россия считать всю Херсонскую область своей территорией? И, если да, то будет ли как-то прописан юридически статус правобережной части Херсонщины (откуда Россия временно отвела войска. - А.Г.) - как, может быть, не подконтрольной или оккупированной, или как-то еще?

Такой вопрос журналистка ТАСС задала официальному представителю Кремля в пятницу, 11 ноября.

Вот - дословно - ответ Пескова.

- Это - субъект Российской Федерации, к которой законодательно этот субъект закреплен, определен и здесь нет и не может быть никаких изменений.

Пресс-секретарю задали и такой вопрос:

- В Кремле не сожалеют о том, что несколько дней назад провели церемонию о присоединении Херсона к России?

- Нет, не сожалеют, - ответил официальный представитель Кремля.