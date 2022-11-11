Призыв США к переговорам с Россией лишь "дымовая завеса": экс-сотрудник Пентагона раскрыл настоящий план Вашингтона

Салливан якобы пытался убедить Зеленского в необходимости послать сигнал о готовности к урегулированию конфликта Фото: REUTERS

Тема необходимости решить украинский кризис при помощи переговоров, а не боев, в последние дни четко обозначилась в заявлениях западных политиков и публикациях СМИ.

Началось с недельной давности «секретного» визита в Киев советника президента Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана. Он, дескать, пытался убедить Зеленского в необходимости послать сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией. И лидер Украины через несколько дней в интервью CNN заявил, что он не отказывается от переговоров. Правда, есть для них пять условий, среди которых даже не оказалось требования предварительной смены власти в Кремле. Ведь раньше украинский президент сам себе запретил указом вести любые переговоры с президентом Путиным.

Но и заявленные условия не оставляли сомнений: единственное, на что готов Киев - принять безоговорочную капитуляцию Москвы. Но при этом формально он, конечно же, против переговоров ничего не имеет. Правда, советник Зеленского Подоляк разъяснил, что Путин вряд ли капитулирует, поэтому придется подождать…

Но тема переговоров, как это бывает в политике, «неожиданно» получила продолжение, подчас весьма смелое. Бельгийский сенатор Ален Детекс в интервью французскому изданию пошел дальше всех: «В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению». Другие европейские политики не были столь радикальны, но в той или иной мере в пользу дипломатического поиска выхода из конфликта на Украине высказались многие. Не забудем, что несколько месяцев назад они открыто призывали, как главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, к победе над Россией «на поле боя».

Но нынешний всплеск миротворческих пожеланий, судя по всему, лишь пропагандистская завеса, за которой реальных переговоров пока никак не просматривается. Президент США обозначил свою позицию так: урегулирование конфликта на Украине возможно лишь после вывода российских войск. Об этом Байден заявил журналистам по пути на авиабазу Andrews и тем самым закрыл вопрос о якобы существующих в его администрации разногласиях по поводу того, надо ли искать в украинском кризисе компромисс или давить до конца. Что и было услышано в Кремле. Сегодня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: «Мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны».

Невозможность переговоров с режимом Зеленского очевидна и некоторым непредвзятым политикам Запада.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто еще в конце октября заявил, что украинско-российские переговоры, на основе которых война будет окончена, - иллюзия. По его мнению, должна состояться «американо-российская дискуссия». Но вот к ней-то в Вашингтоне явно не готовы. Байден что-то в своей невнятной манере пробурчал, что нельзя «об Украине без Украины». А вчера глава пресс-службы госдепа Нед Прайс, по сообщению ТАСС, внес ясность в позицию США: «На России лежит ответственность продемонстрировать не только на словах, но и на деле, что она готова к переговорам, что мир ясно слышал со стороны Украины». То есть Москва должна заявить: виноватая я, все войска вывожу и сколько надо - заплачу… Вот и переговорили.

И чтобы совсем сомнений не оставалось, официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон вчера же пояснила суть контактов с российскими партнерами, о которых стало известно в последние дни: переговоры РФ и США направлены на снижение рисков в отношениях между странами, но вопросы по Украине не обсуждаются.

Так что надо согласится с теми, кто, как бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, считают, что Украина по согласованию с США специально выдвинула неприемлемые для России условия для переговоров, чтобы «убить» возможность мирного урегулирования конфликта. При этом Вашингтон будет обвинять Москву, что это из-за нее переговоры не начинаются, она такая несговорчивая. А раз так, то другого выхода, кроме как и дальше накачивать Киев оружием, у него просто нет…