VK Знакомства запускают рандомный чат — где собеседника подбирает алгоритм

Общение в «Ночном чате» анонимно, но по обоюдному желанию анкеты можно открыть

Вечером с 20:00 каждый желающий может запустить случайный поиск идеального собеседника. Команда дейтинг-сервиса разработала алгоритмы, которые оперативно определяют наиболее подходящую для беседы кандидатуру и помогают начать анонимное онлайн-общение.

Чтобы начать поиск собеседника, нужно заполнить свой профиль в VK Знакомствах на 30% и настроить базовые фильтры поиска: пол и возраст. После этого алгоритм анализирует анкеты других пользователей и сам предлагает идеальную кандидатуру исходя из открытых данных: интересов, музыкальных вкусов и географического положения. Встретить в сервисе VK Знакомства друзей из ВКонтакте невозможно, чтобы сохранялась приватность каждого пользователя. Так же работает «Ночной чат»: алгоритм не предлагает знакомого или уже состоявшийся ранее мэтч, только загадочного «Собеседника».

Общение в «Ночном чате» анонимно, но по обоюдному желанию анкеты можно открыть. Если оба участника диалога приняли решение раскрыть свои личности, то происходит мэтч, после которого пользователи продолжают общение в обычном чате VK Знакомств. Вся история переписки сохраняется.

Функция «Ночной чат» будет доступна с 20:00 до 6:00 по местному времени пользователя. По данным сервиса, именно в этот период пользователи чаще всего находятся онлайн и могут вести активный диалог, увеличивая вероятность взаимной симпатии.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:

«Все случайности не случайны — новая функция VK Знакомств уводит людей от визуальной предвзятости и ставит на первый план общение. Собеседники сначала должны понять, насколько им интересно друг с другом, и только после этого открывают анкеты. Мы видим, что людям хочется больше общаться: наш сервис сразу ставил в приоритет взаимные интересы пользователей и коммуникацию, и всего через год после запуска активная аудитория VK Знакомств перешагнула отметку в два миллиона пользователей в месяц. „Ночной чат“ — желание сервиса мотивировать людей на общение».

Избежать нежелательных сообщений поможет новая технология: она отслеживает стоп-слова, что значительно снижает вероятность спама и отправки неприятного контента. На подозрительного собеседника также можно пожаловаться, нажав на иконку «Безопасность» и выбрав соответствующую причину. Закончить разговор и запустить новый поиск можно в любой момент — достаточно нажать на кнопку «Сменить собеседника».

«Ночной чат» доступен всем пользователям VK Знакомств абсолютно бесплатно.