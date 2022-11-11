Что ждет прямые продажи в будущем?

Прямые продажи – это процветающая международная индустрия, в которой работают почти 120 млн человек, а мировой объем показывает рост: по итогам прошлого года он составил 186 млрд долларов. В России прямыми продажами занимаются почти 4,6 млн россиян, а объемы рынка превышают 2 млрд долларов.

По словам Тревора Куны, директора по стратегии и трансформации QNET, в нашей стране отрасль развивается быстрыми темпами. Об этом говорит и отчет Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж. Топ-менеджер международной компании уверен, что все больше людей приходит в сетевой маркетинг, потому что он требует меньше затрат в сравнении с другими видами бизнеса. Тревор Куна считает, что благодаря меньшим вложениям в прямых продажах меньше и риски. Поэтому каждый может попробовать свои силы в этой индустрии. Здесь не нужны экономическое образование, специальные знания и опыт продаж.

«Выйти на хороший доход способен человек любого социального положения, любой профессии. Всё, что требуется – это упорство и целеустремленность», – считает Тревор.

Тревор Куна, директора по стратегии и трансформации QNET

Бизнес-стратегия компании, которая в сентябре этого года отметила 24 года, объединила две перспективные идеи. Это растущая популярность Интернета и потребность покупателей в получении рекомендаций. Передача из уст в уста знаний о свойствах того или иного продукта, личный опыт использования, особенно в последнее время, стали наиболее эффективным способом продвижения товаров. Компания QNET разрабатывает продукты, размещает описание о них на своей онлайн-платформе, а Независимые Представители презентуют их потенциальным покупателям.

«Электронная коммерция сделала бизнес доступным для каждого. У нас есть дистрибьюторы и клиенты в более чем 100 странах мира. Начав с одного товара, на сегодняшний день мы имеем ассортимент в количестве свыше сотни предложений. Это продукция для здорового образа жизни, красоты, комфортного дома, путешествий, повышения образования. И приятно, что людям нужны и наши товары, и бизнес-возможности, которые дает компания», – говорит Тревор Куна.

Глава маркетинга и PR в России и СНГ компании QNET Ирина Полякова отмечает, что торговля в Интернете, которая стала трендом последних лет, открыла доступ к беспрецедентному количеству товаров. Покупателю приходится оценивать множество продуктов со схожими характеристиками. Поэтому особую ценность приобретают отзывы, которые помогают сделать выбор. И сетевой бизнес, построенный на рекомендациях, имеет все перспективы для масштабирования. Уже сейчас прямые продажи показывают рост во всем мире, в том числе благодаря цифровизации торговли.

«QNET с момента основания занималась электронной коммерцией, ее товары всегда можно было купить онлайн. И даже в тяжелые дни пандемии Независимые Представители продолжали работать и получать прибыль. Работают они и сегодня, и объемы продаж только растут», – напоминает Ирина.

Ирина Полякова, глава маркетинга и PR в СНГ компании QNET

Об этом говорит и исследование экономического факультета МГУ, который оценил перспективы прямых продаж в период турбулентности. Экономисты Московского государственного университета выявили, что в сетевой бизнес все чаще приходят молодые люди и делают это осознанно. Их привлекают неограниченные возможности для заработка и свободный график занятости, который они могут регулировать самостоятельно. Именно такой вид отношений между специалистами и бизнесом, который называют Гиг-экономикой, набирает популярность во всем мире. Согласно исследованиям DaVinci Payments, одной из ведущих платежных систем Америки, в США в экономике «свободного заработка» заняты свыше 90 млн человек. В России их количество также растет. Так, в 2022 году в нашей стране зарегистрировано 4 млн самозанятых.

«Несмотря на то, что из России ушли свыше 300 иностранных компаний, в том числе сетевых, наша компания продолжает работать. Мы предлагаем особенно востребованные после пандемии товары для здоровья и комфортного микроклимата в доме, а также ряд инновационных продуктов, которые обогнали в последние годы предложения из категории «Косметика». Что важно, QNET, как и все сетевые компании, открыта для всех. И, если работать над собой, постигать искусство продаж, то каждый может достичь высот в этом бизнесе», – считает Ирина Полякова.

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