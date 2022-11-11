"Дети перестали читать": нейрофизиолог опровергла известный миф и рассказала, как научить детей "правильному" чтению

Начитанные ребята более успешны в учебе, чем те, кто не дружит с книгой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дети ничего не читают! Такими сентенциями забиты родительские чаты. На самом деле, читают. Вот только что? И сколько? По сравнению с нами? На днях Татьяна Черниговская поговорила об этом на «Академических вечерах» (Российской академии образования). Передаем самое главное.

Что происходит с мозгом, когда читаешь

- Когда вы прочтете где-нибудь, что нашли ген чтения, пения, математики, не верьте. Не нашли и не найдут, такие сложнейшие операции, как чтение, не могут обеспечиваться одним геном или локальным участком в мозге, - поспешила Черниговская развеять известный миф.

В мозге около 20 точек, ответственных за чтение. Задействованы память – как краткосрочная, так и долговременная, зрительное восприятие, включаются ассоциации, человеку нужно соотносить звуки с графемами... Во время чтения образуются новые нейронные связи, которые помогают быстрее думать и улучшают память. Увеличивается плотность и качество нейронной сети, растет эффективность серого и белого вещества.

Начитанные ребята более успешны в учебе, чем те, кто не дружит с книгой, потому что у них более высокая мозговая активность и развита способность анализировать тест. Во время чтения книги эмоциональное напряжение снижается на 68%, а от просмотра видео лишь на 21%.

Имеет ли значение, что ты читаешь

Огромное! Новые нейронные связи в мозге образуются каждую секунду. Но какими они будут, зависит от того, какой информацией человек насыщает свой мозг. Тут как с едой. Есть блюда от шеф-повара – разнообразные, из качественных продуктов, а есть попкорн и гамбургеры. Есть качественная художественная литература, которая развивает мозг, а есть информационный фастфуд, которым переполнен интернет. На нем тоже жить можно, но тогда и мозг будет – барахло. В голову, набитую глупыми картинками и мемами, никакая гениальная идея не сочтет нужным войти. Периодическая система приснилась Менделееву, а не его кухарке. Конечно, генетику не перебьешь, отмечает Татьяна Черниговская, но это всего лишь база. Очень многое зависит от того, в какой среде рос ребенок, была ли рядом с ним условная Арина Родионовна. И не важно, читала ли она сказки или решала задачки по математике.

Правильно читать – это как?

Нейронная сеть тем эффективнее, чем она сложнее устроена. А такой ее делают тренировки, в первую очередь, чтение сложных книг. Не краткое содержание «Преступления и наказания», чтобы узнать, кто грохнул старушку (а ведь в школах этого сейчас и требуют), а полный текст. Читать вдумчиво, обращать внимание на детали: диалоги, поведение героев, манеру речи, стараться понять причины их поступков. Не глазами читать, а мозгом.

Да, это другой уровень и большой труд. Однако и огромное удовольствие. Ведь ты как будто ведешь диалог с автором. Ты можешь прожить несколько жизней, создать в воображении вымышленный мир. Интересный момент: наш мозг одинаково переживает как реальные события, так и вымышленные. Во время исследований томограф фиксировал мозговую активность и когда читал книгу, и когда вспоминал о прочитанном. То есть умственное и эмоциональное развитие продолжается и после чтения.

Электронные книги хуже бумажных?

Дети сейчас если и читают, то в основном с экрана смартфона или планшета. С одной стороны, пусть будет электронный формат, лишь бы читал. С другой, чтение с экрана обычно поверхностное. Это гипертексты, которые пролистываешь, просматриваешь по диагонали, выхватываешь ключевые слова. В итоге сознание становится распределенным между мной и разными устройствами. Нужную информацию ищем не в своей памяти ищем, а вспоминаем, где это есть в интернете или в какой папке на рабочем столе. По-разному работают и мозг, и глаза. Татьяна Черниговская привела слова известного детского офтальмолога: мол, раньше лечил детей после того, как получил в глаз во дворе, теперь сплошь близорукие, которые сидят подолгу в гаджетах.

Почему детям нравится фэнтези

Потому что это просто и прямолинейно: прилетели, победили… - не надо шевелить извилинами. Потому что отличается от реальной жизни, потому что там «остренькое». Вот и выбирают. Увы, происходит серьезная деградация. Раньше люди в разговоре понимали друг друга с полуслова, цитируя Пушкина, много знали наизусть. Сейчас дети не учат стихов – а зачем, если все можно быстро найти в телефоне? Между тем, важно не просто знать Пушкина, но и срастись с ним, впитать наш национальный код, иначе утратим.

Что делать, если не ребенок хочет читать

Если у ребенка что-то не получается с учебой, при этом есть какие-то способности – петь, быстро считать в уме - проблема может быть не в интеллекте или лени, а с чтением как таковым. Это называется дислексия, особенность работы мозга. Когда не получается сконцентрироваться на слове или предложении, сложно пересказать, писать под диктовку и пр. Не «не хочет», а «не может».

По словам ученых, таких людей миллионы.

Как бороться? Для начала пройти простые тесты (они есть в интернете), а потом обратиться к специалистам. Психологу, нейрофизиологу… Это отклонение поддается коррекции через упражнения на улучшение работы полушарий. Бумажные книги могут посоветовать заменить на аудио. Все решаемо. Пусть ребенок будет и дальше писать с ошибками, но начнет выигрывать математические олимпиады. А если кажется, что у вас растет будущий Моцарт, ведите в музыкальную школу — там точно скажут, есть ли способности. Очень важно обращаться именно к профессионалам. А главное – нужно любить своего ребенка и постараться хорошо узнать, что он за человек, что ему интересно, что получается, а что нет.

НА ЗАМЕТКУ

Что еще полезно

Чередовать задачи. Мозг работает эффективнее, если переключаться с одного вида активности на другой, а не увлекаться многозадачностью.

Больше писать ручкой. Мозг обрабатывает на порядок больше информации, чем когда набираем текст на клавиатуре. Мы внимательнее подбираем слова, память становится острее, улучшается речь, развивается эмоциональный интеллект.

Высыпаться. Пока мы спим, мозг упорядочивает новую информацию, укладывая нужное в долгосрочную память и выбрасывая ненужное. Что-то вроде генеральной уборки. А еще если нужно что-то запомнить или выучить, делайте это прямо перед сном.

Учить музыкальной грамоте. Мелодия приучает ухо, а точнее, мозг, различать полутона и оттенки Сначала в звуках, а потом в тексте, разговорной речи. А еще ходите почаще в филармонию. Есть понятие «эффект Моцарта», когда под воздействием классической музыки улучшается интеллект, слух и даже стихает боль.

ЦИФРА

Если вытянуть в линеечку нейронную сеть человеческого мозга, приплюсовав все отросточки, получится примерно 2,8 млн километров – это как 68 раз облететь Землю или 7 раз слетать на Луну.