Более половины россиян сталкивались с буллингом и дискриминацией в корпоративной среде

МТС и HR-проект «Компании для всех возрастов» провели исследование, посвященное буллингу и дискриминации в корпоративной среде, с результатами которого ознакомился сайт KP.RU. Эксперты рассмотрели различные формы и степени травли в рабочих коллективах компаний более 20 отраслей по различным критериям «инаковости» (включая гендер, возраст, национальность, наличие инвалидности, особенностей здоровья, и т.д.). Исследование показало, что буллинг негативно влияет на бизнес-показатели и HR-метрики, включая вовлеченность, отток персонала и лояльность к бренду работодателя.

Основные выводы исследования:

• более 60% респондентов упоминают о буллинге на рабочем месте, из которых 93% случаев это психологическое давление на жертву. При этом сами пострадавшие могут не воспринимать это как травлю и не обращаются за помощью таких 58,1% опрошенных.

• 67% опрошенных HR-специалистов сталкивались с травлей сотрудников и выдавливанием их из рабочей среды. Чаще всего с травлей сталкиваются женщины (42%), новые сотрудники (39%), специалисты высокого уровня (32%). При этом респонденты наблюдали буллинговые явления в однородных по ключевым инклюзивным признакам коллективах (30%).

• 28% респондентов считают, что обращение к руководству не решит проблему, еще 19% сомневаются, что получат поддержку, а 20% упоминали именно руководителей как инициаторов травли. При прямом вопросе выступал ли руководитель зачинщиком травли, утвердительно ответили 68% опрошенных. Травлю в отношении сотрудника, исходящую от руководителя, называют боссингом, при этом, как правило, ее поддерживает большинство коллектива.

• Согласно опросу 46% управленцев не идентифицировали происходящее с травлей, 39% полагали, что ситуация разрешится без вмешательства и только 15% не знали, как правильно себя вести в сложившейся ситуации.

• Коллеги жертвы чаще всего ведут себя схожим образом, что и руководство – никак не реагируют на буллинг (48%). При этом респонденты также указывали, что коллеги поддерживали жертву (39%) или травили вместе с другими (41%), сами пытались прекратить дискриминацию лишь в 11% случаев. Большинство участников исследования считают, что происходящее с другим коллегой их не касается (59%), другие (46%) полагаются на самостоятельное решение проблемы, без их участия.

• Профилактикой буллинга не занимаются в командах 68% опрошенных, только 12% компаний внедряет превентивные антибуллинговые инструменты. 21% респондентов считают, что наличие в компании ESG- и DE&I-политик или стратегий, а также корпоративных ценностей помогут избежать травли в коллективе.

«Для нас ценность—забота о человеке, и эта философия в том числе включает заботу о своих сотрудниках, а корпоративная культура компании является одним из важных ориентиров при их взаимодействии друг с другом. Здоровая атмосфера в коллективе обеспечивает слаженную работу персонала и влияет на результативность бизнеса. МТС создает в компании открытую и доброжелательную среду, в которой хочется развиваться, достигать результатов, проявлять инициативу и делать свое дело круто. МТС считает профилактику буллинга важнейшей задачей в любой корпоративной среде, поэтому помогает экспертам системно исследовать причины и предпосылки этого явления», рассказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.

«Для профилактики буллинга в коллективе обязательно нужно проводить образовательные мероприятия для руководителей и HR-специалистов, создавать новые системы подготовки управленцев с учетом имеющегося в инклюзии опыта. Например, в МТС действуют специальные HR-инициативы по обучению, адаптации руководителей и команд для работы с инклюзивными целевыми аудиториями. Эти проекты уже показали результат: более 70% сотрудников нашего цифрового холдинга выступают за прием на работу возрастных кандидатов и людей с инвалидностью», дополнила директор по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Екатерина Фролова.

«Разговор о травле во взрослом мире по сути еще не начат. Буллинг взрослых — до сих пор табу, о нем редко говорят открыто. Помимо этого, сложность в выявлении связана и с тем, что жертвы часто не определяют давление в свою сторону как травлю. Мы хотели поднять сложную тему в общении сотрудников и снизить риск появления дискриминации в рабочих коллективах, а также наглядно показать, что антибуллинговые программы — это эффективный DE&I-инструмент по формированию корпоративной культуры толерантности и равноправия», отметила основатель HR-проекта «Компании для всех возрастов» Анастасия Лазибная.

Методология:

Исследование основано на анонимном социологическом онлайн-анкетировании сотрудников российских компаний из 27 отраслей — специалистов, связанных с кадровыми вопросами и отвечающих за работу команд и персонала, при этом 60% респондентов имеют опыт работы от 10 лет и выше. Опрос проводился в период с июня по июль 2022 года.

Об инклюзивных проектах МТС:

МТС отличает многолетний стратегический подход к реализации социально-инклюзивных проектов, компания последовательно реализует данные программы для достижения устойчивых положительных изменений в обществе на основе принципов инклюзивности, равенства и разнообразия. С 2021 года в Группе МТС действует Политика «Многообразие, равенство и инклюзивность», которая расширила DE&I-принципы и направления деятельности компании в этой области.

О проекте «Компании для Всех Возрастов»:

HR-проект «Компании для Всех Возрастов» направлен на работу с сообществом российских работодателей, продвигая на рынке труда России принципы age-diversity (возрастного многообразия кадровой политики). С 2014 проект помогает работодателям с наймом, онбордингом и адаптацией специалистов старшего возраста, а также выпускает аналитику с российскими и мировыми данными по рынку инклюзивного трудоустройства.