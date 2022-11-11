Половина россиян верит, поживи Андропов подольше, СССР существовал бы до сих пор

Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов во время выступления в Кремлевском Дворце съездов, 1982 г. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

40 лет назад, 12 ноября 1982 года, генсеком компартии Советского Союза был избран Юрий Андропов. Новый председатель планировал отказаться в СССР от разделения республик по национальному признаку и создать на территории Союза равнозначные экономические зоны. Реализовать эту задумку и многие другие он не успел, ушел из жизни всего два года спустя. Однако половина россиян и сейчас уверены, поживи Андропов подольше, Советский Союз существовал бы и по сей день. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

49% опрошенных читателей «Комсомолки» верят, что Андропову удалось бы сохранить

«Всю жизнь сожалею, что Андропов ушел из жизни скоротечно. Очень нужный был человек для нашей страны и народа», - говорит один из участников опроса.

«В стране был бы порядок и СССР не развалился на мелкие «княжества», - соглашается другой.

А вот 13% россиян считают, что после реформ Андропова могло бы образоваться совершенно новое государство, и сейчас мы бы жили в совершенно другом мире.

10% полагают, что даже при продолжительном правлении Андропова вряд ли бы что-то изменилось. Союз бы все равно развалился, и мы бы все равно получили то, что имеем сейчас.

«Было бы то же самое, поскольку проблемы погубившие СССР никуда не делись бы и при Андропове», - делится мнением респондент.

Еще 9% согласны, что Советский Союз все равно бы со временем распался, но условия были бы другими, и новая Россия могла бы стать неоспоримым центром силы.

А вот 7% опрошенных отмечают, что Андропов мог превратить страну в Северную Корею, и жили бы люди сейчас в полицейском государстве под железным занавесом.

«Перегибы такие были, ужас, ходили по кинотеатрам проверяли праздошляющих», - вспоминает участница опроса.

«Строем бы ходили, как раньше китайцы», - кивает другой.

Оставшиеся 12% россиян заявили, что затрудняются ответить на этот вопрос. Кто-то из респондентов отметил, что считает Андропова неоднозначной политической фигурой, другие отметили, что не достаточно хорошо помнят или знают период его правления, третьи и вовсе заявили, что не видят смысла гадать, ведь история не знает сослагательного наклонения.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 6,1 тысячи человек.