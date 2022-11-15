Четыре уникальные и самые значимые операции в российской трансплантологии

Наши врачи спасают жизни и совершают прорывы в медицине. Фото: Shutterstock

1. От матери к сыну: первая успешная пересадка почки

1965 год стал переломным в советской трансплантологии. Прежде исследователи и врачи вели научные разработки, ставили эксперименты на лабораторных животных, предпринимали единичные попытки спасти пациентов при помощи пересадки органов и тканей. А в 1965-м свершилось: первая в Советском Союзе успешная трансплантация почки.

Операция состоялась 15 апреля. Команду врачей возглавил Борис Васильевич Петровский, выдающийся хирург, впоследствии назначенный министром здравоохранения СССР.

— Борис Васильевич с командой пересадил этот орган (почку. — Ред.) от матери к 19-летнему сыну. У больного была фамилия — Черепаха. Я это помню так точно, потому что в операционной, где я работал более тридцати лет, висела табличка «В этой операционной 15 апреля 1965 года…» — вспоминал в одном из интервью академик РАН Сергей Готье, ставший одним из самых ярких последователей хирургической и научной школы Петровского.

Борис Васильевич Петровский. Фото: TASS

Один из членов команды врачей-первопроходцев, профессор, доктор медицинских наук Виктор Крылов в своих воспоминаниях делился:

— Борис Васильевич взял на себя самую трудную часть: изъятие почки у матери, здорового человека. А я делал операцию пациенту, что морально было гораздо легче. Так Борис Васильевич поступал во всех случаях, когда начинал разрабатывать новые проблемы в хирургии: брал на себя более сложные задачи.

В 1966 году, выступая на конференции в Рязани, Борис Петровский сказал: «Мы присутствуем в самом начале развития трансплантации органов — направления, которому суждено большое будущее… Вслед за пересадкой почки, без сомнения, будет осуществлена и пересадка других жизненно важных органов, таких как печень, кишечник, а возможно, и сердце». Жизнь подтвердила прогноз великого врача.

Заслуженный хирург, академик Валерий Шумаков с пациенткой. Фото: TASS

2. Девушка с донорским сердцем

25-летняя Александра Шалькова болела кардиомиопатией. Это тяжелое поражение сердечной мышцы с прогрессирующей сердечной недостаточностью. Болезнь грозит внезапной смертью и сегодня является одним из показаний для трансплантации сердца. В 1987 году Александра стала первым пациентом в СССР, кому была успешно выполнена пересадка этого органа от умершего человека.

Команду врачей-спасителей возглавил заслуженный хирург, академик Валерий Шумаков. Впоследствии его именем был назван НИИ трансплантологии и искусственных органов в Москве.

— Как сейчас помню, это было в ночь с пятницы на субботу, — рассказывал Валерий Иванович журналистам. — Сделали операцию, перевели пациентку в реанимацию, она проснулась. А рано утром звонок из министерства: «Что у вас там делается?» Отвечаем, что все прошло нормально. Тут же приехал ответственный товарищ, зашел в палату, посмотрел на пациентку.

О прорыве в советской медицине сообщили в отдел науки ЦК КПСС. Оттуда врачам прислали поздравления. А главное — открылись возможности для более активного развития трансплантологии. В 2018 году хирурги провели тысячную трансплантацию сердца в институте трансплантологии им. ак. В. И. Шумакова.

Александра Шалькова. Фото: TASS

«Что касается Александры Шальковой, то она могла бы жить и сегодня. Но Шура вышла замуж и однажды не приняла в срок положенную таблетку для подавления реакции отторжения. Ее погубила обычная неосторожность», — вспоминал академик Шумаков. Соблюдая рекомендации врачей, пациенты с пересаженными органами живут долгие годы.

3. Спасти жизнь, пересадив часть печени

Яркий пример долгой жизни после пересадки — история Алексея Мишина. Операция, проведенная ему, стала еще одним важным достижением в отечественной и мировой трансплантологии.

Восьмилетнему мальчику из подмосковного Александрова поставили страшный диагноз: «цирроз печени». Врачи предупредили, что без пересадки ребенок не проживет и года. Алешу направили в Российский научный центр хирургии им. академика Б. В. Петровского в Москву.

Медики тщательно обследовали маленького пациента и его маму, Валентину Мишину. Совместимость подтвердилась, и женщина стала донором для своего сына. Спустя 6 месяцев, в 1997 году, впервые в мире и в нашей стране ребенку провели родственную пересадку правой доли печени. Оперировал легендарный хирург-трансплантолог, ныне директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, академик РАН Сергей Готье.

В 2014-м молодому человеку пересадили еще и почку, тоже от мамы. Алексей вырос, стал программистом. В целом жизнь таких пациентов сегодня почти ничем не отличается от жизни сверстников. Нужно только регулярно принимать препараты, предотвращающие отторжение пересаженных органов.

Сергей Владимирович Готье с пациентом. Источник: ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России

4. Впервые в истории: успешная тройная пересадка

Об этой операции, которая до сих пор кажется фантастикой, подробно писала «Комсомолка». Все произошло совсем недавно, в феврале 2019-го.

9-летний Миша из села Таранай в Сахалинской области с рождения страдал тяжелым заболеванием, муковисцидозом. По жизненным показаниям мальчику требовалась пересадка легких и печени.

В мире был опыт подобных операций по множественной трансплантации. Но их проводили молодым людям 25–30 лет. И попытки завершились неудачно. В России за спасение ребенка взялся академик Готье.

— У нас в центре (НМИЦ им. В. И. Шумакова. — Ред.) накоплен огромный опыт пересадки печени, в частности, детям. Этот опыт превышает и европейский, и американский по числу выполненных операций. Так что сама по себе пересадка печени была для нас не столь сложна. Но из-за поражения легких невозможна была отдельная операция по трансплантации печени, — рассказал «КП» Сергей Владимирович. — Дело в том, что после пересадки новая печень должна полноценно снабжаться кислородом. Однако на это нельзя было рассчитывать из-за больных легких ребенка, пораженных муковисцидозом. Поэтому было решено обеспечить организм максимальной концентрацией кислорода, провести операцию по пересадке печени, а после этого сразу убрать больные легкие и посадить на их место здоровые донорские.

Спасти Мишу помогли органы умершего человека. Операция длилась 16 часов и прошла успешно. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Благодаря мастерству российских врачей трансплантологам всего мира стал доступен алгоритм успешной множественной пересадки органов при тяжелых осложнениях муковисцидоза. «Такие случаи, скорее всего, в практике не будут очень частыми. Но при необходимости не растеряться и спасти жизнь ребенка поможет такая операция. Теперь есть все алгоритмы, и врачи будут к ней готовы», — отметил Сергей Готье.

На фото Миша, который живет благодаря уникальной пересадке легких и печени. Источник: ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России

ВАЖНО

Зачем нужно донорство органов и тканей?

Это гуманно. Пересадка органа может понадобиться любому человеку. Зачастую это единственный шанс спасти жизнь. Если не развивать программы трансплантации и донорства, тысячи людей рискуют не дождаться операции и погибнуть. Основные религиозные конфессии признают донорство и трансплантацию органов актом любви и сострадания.

Подробнее о донорстве органов в целях трансплантации вы можете узнать на сайте donorstvo.org