Кино возвращается на большие экраны малых городов России

Зрительный зал культурного центра Острогожск в Воронежской области. Источник фото: сайт культурного центра Острогожск

Когда-то словосочетание «пойти в кино» было наполнено особым смыслом — это было предвкушение маленького праздника. Особенно если предполагался поход на премьеру. Билеты старались купить заранее, но все равно в день премьерного показа у касс было столпотворение.

Времена меняются. Технологии пришли в нашу жизнь: сейчас любую киноновинку можно посмотреть, не выходя из дома. Но любовь к большому экрану не пропала. Об этом говорят цифры: в доковидном 2019 году в России было продано 227 млн билетов на сумму больше 40 млрд рублей. Наша страна оставалась крупнейшим кинорынком Европы. Но с одним нюансом: «кассу делали» большие города. Как известно, в 1990-е годы кино ушло из малых городов и сел. Кинотеатры опустели и, в лучшем случае, сменили профиль деятельности, в худшем — превратились в ветшающие памятники советского прошлого. Многие и вовсе были снесены.

Такая участь постигла большинство населенных пунктов страны. Одним из них стал Острогожск. Райцентр Воронежской области с населением 32 тысячи человек на протяжении последних десятилетий жил без большого кино. Но жители не теряли надежд вернуть его. Районная администрация тоже не сидела сложа руки — планировала открыть в городе хотя бы небольшой кинозал, искала под этот проект инвесторов. И несколько лет назад давняя мечта горожан чуть было не стала явью. Один из бизнесменов принял решение инвестировать свои деньги в строительство кинотеатра. Но тут пришел ковид…

С момента открытия в нем побывало больше 6 тысяч зрителей. Источник фото: сайт культурного центра Острогожск

Но выход из, казалось бы, безвыходной ситуации нашли благодаря национальному проекту «Культура». С 2019 года Министерство культуры выделяет гранты на модернизацию и создание кинозалов в российских городах и селах с населением менее 500 тысяч человек. Конечно же, Острогожск подал заявку. Вскоре грант был получен. Зал районного Дома культуры, рассчитанный на 200 мест, оснастили современным акустическим оборудованием, цифровым экраном с возможностью 3D-показа. Перед тем как получить технику, сотрудники выезжали на обучение в Ольховатку и Таловую, где модернизация кинозалов по нацпроекту уже была проведена. И спустя долгие годы, 24 декабря 2021 года, в Острогожске состоялась большая премьера. «Серебряные коньки» собрали полный зал, билеты на фильм продавались на несколько дней вперед. Ну, а ДК превратился в универсальный информационный и культурный центр, в место для интересного отдыха и встреч с друзьями.

«Теперь к нам приезжают учиться коллеги из Хохольского района, которые подали заявку на грант. Вообще, получать господдержку очень здорово, она помогла нам многое сделать. Например, по нацпроекту «Культура» мы открыли виртуальный концертный зал, получили передвижной автоклуб, укомплектовали музыкальными инструментами школу искусств. А в кинозал люди ходят как в старые добрые времена. С момента открытия в нем побывало больше 6 тысяч зрителей. Только за первые два дня ноября кино посмотрели 286 человек. Из района приезжают зачастую целыми семьями. А лично меня удивило то, что подростки интересуются историческими лентами. Например, «Сердце Пармы» — один из самых кассовых наших фильмов. На него хорошо пошли и взрослые, и дети», - рассказала руководитель отдела культуры администрации Острогожского муниципального района Валентина Горбунова.

А в небольшом городке Брянской области — Трубчевске — еще три года назад кинозала вообще не было. Старый закрылся в 90-е. Жителям города, где проживает около 16 тысяч человек, приходилось ездить за новыми фильмами в другие города. Поэтому открытие в 2019 году модернизированного кинотеатра горожане встретили с восторгом. Ведь они успели соскучиться по фильмам на больших экранах. Тем более — там установили не только современную акустическую систему с объемным звуком, но и приобрели уникальный серебряный экран, который передает четкое и насыщенное изображение.

«Мы давно ждали этого события, лет 20, наверное. Все это время нам приходилось ездить смотреть киноновинки в Брянск и в Суземки, тратить деньги не только на билеты в кино, но и на дорогу в обе стороны. Это было и накладно, и неудобно. Сейчас все в восторге, особенно дети», - поделилась впечатлениями местная жительница Ирина Робкина.

Кинозал в поселке Атяшево в Мордовии. Источник фото: сайт культурного центра Атяшево

Погрузиться в мир кино могут теперь и жители небольшого поселка Атяшево в Мордовии. В Центре национальной культуры и ремесел открылся новый кинозал на 45 мест, который здесь тоже ждали давно. И дождались, теперь у жителей не просто зал для кинопроката — в нем современная акустическая система, мощный проектор, а кино стало доступно в формате 3D. За первые три месяца работы фильмы посмотрели почти 2000 зрителей.

«Мы очень долго ждали такого подарка. Знакомые ребятишки предпочитают бегать на мультики, ребята постарше ходят на фантастику и блокбастеры. В общем, выбор есть для всех. Еще хотелось бы, чтобы кинопоказы были более доступны для жителей всего района, а не только райцентра. Может, нужно наладить какое-то транспортное сообщение с отдаленными селами», - рассказала об открытии кинозала Валентина Ветохина.

Благодаря нацпроекту «Культура» получить федеральные субсидии могут и совсем небольшие населенные пункты. И ситуация везде была одинаковая — кинозалы были разрушены в 90-е, от них осталось лишь морально устаревшее оборудование, а где-то и его распродали. А кино на больших экранах могли смотреть только те, кто выбирался в большой город в командировку или в гости. И все очень ждали, когда же и им в родном городке или поселке будут доступны киноновинки в 3D-формате с объемным звуком. Особенно об этом мечтали дети и молодежь.

Кстати, теперь молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посмотреть кино за счёт средств федерального бюджета, став участниками всероссийской программы «Пушкинская карта». Баланс карты — 5 тысяч виртуальных рублей, две из которых можно потратить на билеты в кино, остальные три — на посещение музеев, спектаклей и концертов. Например, в ноябре по Пушкинской карте можно посмотреть исторический фильм «Петр I: Последний царь и первый император». Картина расскажет о становлении и правлении Петра I, о том, как он без профессиональной армии и флота сумел проложить выход к морю и превратил отсталую Россию в империю. А репертуар российских лент будет расширяться.

- Министерство культуры выделит 11,6 млрд рублей на поддержку национальных кинопроектов в 2023 году. До конца этого года запланирован старт в прокате 57 российских релизов, в том числе — 21 новинка при поддержке ведомства. Количество вышедших за год картин, таким образом, может составить 228 лент, тогда как в 2021 году вышло 186 российских фильмов, - сообщил директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Дмитрий Давиденко.