Марк Варшавер: «Захаров считал Ирину Алферову холодной и не талантливой. Её красота, народная любовь вызывали зависть»

Актриса Ирина Алферова, 1985 г. Фото Анатолия Морковкина /Фотохроника ТАСС/

Назвать карьеру Ирины Алферовой успешной, можно лишь с большой натяжкой. Даже в тот период, когда она много снималась в кино, режиссеры все же делали ставку на её внешние данные. Но не на актерский талант. Красивый чайник... без носика.

Сниматься она начала ещё будучи студенткой-старшекурсницей ГИТИСа: сыграла Дашу Булавину в художественном телефильме «Хождение по мукам». Роль героини романа Алексея Толстого принесла ей всесоюзную славу и народную любовь. За год до выхода фильма на экран, в 1976 году, режиссер Марк Захаров пригласил Алферову в Московский театр им.Ленинского комсомола, нынешний «Ленком». «У нас много ролей, и все ваши», - вселил надежду Захаров. Заманчивая перспектива: спектакли «Ленкома» гремели на всю Москву, билеты невозможно достать, особая творческая атмосфера. Алферова согласилась. В театре у неё закрутился роман с молодым артистом труппы, первым красавцем советского экрана Александром Абдуловым. Вскоре они поженились.

За «Хождением по мукам» пришла новая роль Констанции Бонасье в музыкальном телефильм «Д,Артаньян и три мушкетера». В этой роли режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич видел более эмоциональную (на его взгляд) актрису Евгению Симонову. Но ему «навязали» Алферову. Озвучивала Констанцию Анастасия Вертинская (Хилькевичу не понравился даже голос Алферовой, показался грубоватым и низким). Как бы то ни было, фильм имел грандиозный успех, участие в нём Алфёровой принесло ей ещё большую популярность. Она снималась из картины в картину: «С любимыми не расставайтесь», «Василий Буслаев», «ТАСС уполномочен заявить…». Любовь зрителей росла. Тем не менее главный режиссер «Ленкома» Марк Захаров как будто бы этого не замечал.

В театре ей доставались либо второстепенные роли, либо она выходила в массовке: «Поиграйте у нас в массовочке, поучитесь, а большие роли от вас никуда не уйдут», - успокаивал Захарова. Но, прослужив в «Ленкоме» 17 лет, она ничего стоящего так и не сыграла. В чём причина?

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Скорее всего, Марк Захаров не видел в Алферовой актерской искры. Ей не хватало темперамента на сцене. Ходят сплетни, что режиссер планировал выдать замуж свою дочь Александру за Абдулова. И Алферова ему спутала карты. Но эта версия маловероятна. Дело в том, что когда Абдулов и Алфёрова познакомились и поженились, Александре Захаровой было лишь...14 лет. Вряд ли Марк Анатольевич строил тогда далекоидущие планы в отношении своей дочери. Александра Захарова пришла в «Ленком» только через 7 лет после женитьбы Абудулова на Алферовой.

Актеры Александр Абдулов и Ирина Алферова на арене Московского цирка, 1982 г. Фото Виталия Созинова /Фотохроника ТАСС/.

Возможно потом Абдулов и рассматривался в качестве жениха. Хотя тоже вряд ли. С его характером он бы не женился на девушке, которую ему в невесты назначили.

Захаров скорее всего ревновал: Алферова слишком много снималась в кино. Однажды он ей сказал на собрании труппы: «Знаете, Ирина, вы прекрасно смотритесь на экране, и я не сомневаюсь, что вас будут снимать в кино. В Москве есть Театр киноактера - вот туда и идите».

Режиссер Марк Захаров, 1987 г. Фото Андрея Соловьева /Фотохроника ТАСС/

Будучи любимчиком Захарова, Абдулов никогда не хлопотал за жену. Он считал, что Ирина должна всего добиться сама, на отсутствие ролей у жены в театре, он не обращал внимания. Он-то не бездействовал и семья не бедствовала.

Как бы то ни было, работы в театре Алферовой катастрофически не хватало. Пробегав в массовке и в эпизодических ролях в течение 17 лет, Алферовой написала заявление по собственному и ушла из «Ленкома» (кстати, в это же время она рассталась с Абдуловым).

Последней каплей стало предложение, которое ей сделал Захаров, сыграть на сцене собаку. Ни одной реплики - только лай. После ухода Ирины Алферовой уязвленный Захаров сказал, что никогда не считал её талантливой актрисой, мол, держал её в труппе только из-за Абдулова, которого очень ценил.

- Захаров считал её бездарной и холодной артисткой, - подтвердил директор «Ленкома» Марк Варшавер. - Почему не талантливая? Не знаю. Но она была европейская звезда, снималась за границей. К тому же - совершенная красавица. Я много раз говорил Марку Анатольевичу: «Ирина Алфёрова – это бриллиант, «золотая рыбка», это надо использовать. Её любят зрители. Каждый день в театре раздавались звонки, публика спрашивала: в каком спектакле играет Ирина Алферова? Надо давать ей большие роли...

Помню шел худсовет в кабинете Захарова. Я предложил ходатайствовать о присвоении Алферовой звания заслуженной артистки: «У нас работает актриса-украшение советского кино, она играет в кино главные роли. Театр должен платить ей зарплату за то, что её портрет висит в нашем фойе. Публика к нам приходит, чтобы увидеть Алфёрову. Кто за то, чтобы дать ей звание заслуженной артистки? Давайте проголосуем»... Повисла гробовая тишина. Хотя в кабинете сидели Александр Абдулов, Олег Янковский… Молчали. Все же я продавил это решение. Но в театре, вне всякого сомнения, её красота, народная любовь вызывали зависть.