Путин поручил РАН заняться обороной страны

Президент России Владимир Путин и президент Российской академии наук Геннадий Красников во время встречи в Кремле. Фото: Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин сразу объяснил президенту РАН Геннадию Красникову, что сейчас стране надо от академиков.

- Мне бы очень хотелось, чтобы Академия в сегодняшних условиях играла всё более и более важную роль в развитии народного хозяйства, в совершенствовании системы обороноспособности государства, - сказал российский лидер.

В ответ ученый признался, что и сам хочет повысить статус научного сообщества.

- Цель мы видим во включении Российской академии наук в государственную систему принятия решений, - заявил Красников.

Фактически речь о приравнивании РАН к министерству. Академик заявил, что так ученые смогут делать для правительства непредвзятые, объективные экспертизы.

Такой подход в управлении называется «доказательной политикой». Когда решение принимается на основании исследований, подтверждающих эффективность того или иного предложения. Видимо, ученое сообщество считает, что с ним советуются недостаточно.

Красников предложил вернуть РАН право начинать «масштабные проекты».

- Как в своё время были у нас очень важные проекты в стране – атомные, космические, которые были драйвером и вытаскивали очень многие сопутствующие отрасли. Считаем, что президиум Академии наук может инициировать такие масштабные проекты, - предложил президент ученых.

В конце глава РАН предложил объединить в консорциумы прикладных ученых и высокотехнологичные компании. Чтобы изобретатели и производители работали вместе.

- Мы покажем, что исследования заканчиваются не только статьями, но и реальными результатами, - пообещал Красников.