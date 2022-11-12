Как будут выглядеть звёзды на пенсии: не похожая на Пугачеву Кристина Орбакайте и лысый Shaman с бородой

Вы спрашивали, когда певец-патриот избавится от косичек? Отвечаем: к пенсии уж точно. Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

И все же когда-нибудь это произойдёт: звезды экрана, лидеры мнений и, прости Господи, инфлюэнсеры, которые сегодня светятся молодостью и энергией, доживут до седых волос. Впрочем, старея год за годом вместе с ними, этих перемен мы можем и не заметить. Зато умные технологии уже сегодня позволяют нам пофантазировать, как сегодняшние селебрити будут выглядеть на пенсии. Сайт KP.RU позволил себе состарить богатых и знаменитых. И некоторые из них нас сильно удивили!

БАСТА, 42 ГОДА

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Вот таким умудренным сединами старцем станет рэпер лет так через -цать. И звать его будут уже не Баста, а Василий Михайлович. Судя по глубокой морщине на переносице, перечить этому дяде не стоит.

ОЛЬГА БУЗОВА, 36 ЛЕТ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Наши умные технологии упорно не хотят старить поющую ведущую. Видимо, просчитали, что Ольга Игоревна до последнего будет молодиться процедурами красоты и красить накладные волосы. Такую бабулю за спицы точно не усадишь!

ПАВЕЛ ПРИЛУЧНЫЙ, 35 ЛЕТ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

С лучиками морщин вокруг глаз и седой бородой, как у Санта Клауса, "мажор" не только постарел, но и подобрел - заметили? С годами актер явно перестал махать кулаками: об этом мы догадались по целехоньким зубам. В общем, Павел Валерьевич, не буянь!

ДАНЯ МИЛОХИН, 20 ЛЕТ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Повеса-тиктокер, чей случайный успех вполне может закончиться финтом на "Ледниковом периоде" (на днях блогер сбежал из телепроекта, заявив, что тусовки с друзьями ему важнее эфиров), стал дедушкой в стиле рок. Данила Вячеславович больше не прикидывается милым блондином - наконец-то отрастил свой натуральный цвет.

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ, 51 ГОД

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Если вы, также как и мы, ожидали увидеть копию Аллы Пугачевой, вынуждены разочаровать. Кристина Эдмундовна, похоже, отошла от сцены, пластических операций и прочих бьюти-лайфхаков. Судя по загару, пенсию она встречает где-то на ранчо под палящим солнцем Техаса.

ДИМА БИЛАН, 40 лет

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

А «ночной хулиган» ничуть не изменился! Разве что бороденка побелела да на носу укрепились очки. Кстати, Билан - единственный в мире пенсионер по имени Дима (а не Дмитрий) Николаевич: в своё время певцу пришлось изменить паспортные данные из-за спора по авторским правам на бренд «Дима Билан».

ЮЛИЯ БАРАНОВСКАЯ, 42 года

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Кто бы мог подумать, что наша телеведущая в старости - вылитая «их» Джейн Фонда! Уж не знаем, что там у Юлии Геннадьевны по голливудским корням, но возраст ей явно к лицу.

НАСТЯ ИВЛЕЕВА, 31 год

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Наша технология уверена, что звезда YouTube и дальше будет в тренде. Похоже, любовь к ЗОЖ блогерши победила не менее сильную любовь к пиву: по крайней мере, недрогнувшей рукой Анастасия Вячеславовна все еще рисует себе стрелки.

КРИСТИНА АСМУС, 34 ГОДА

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Актрисе стоит послушаться нашего совета и не менять прическу: белокурое каре её очень молодит. Прибавьте к этому грамотный макияж и ни жиринки в теле - и Кристина Игоревна ничуть не поменяется. Так держать!

SHAMAN (ЯРОСЛАВ ДРОНОВ), 30 лет

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Вы спрашивали, когда певец-патриот избавится от косичек? Отвечаем: к пенсии уж точно. По нашим расчетам, растительность у Ярослава Юрьевича переместится на лице, из-за чего он станет даже более стильным и брутальным.

ПОЛИНА ГАГАРИНА, 35 ЛЕТ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Ну до чего же милая бабулечка! С такими правильными чертами лица Полине Сергеевне не страшна натуральная старость без ботокса и макияжа. Неплохой аргумент в пользу ЗОЖа и йоги, не правда ли?